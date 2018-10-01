Планетарий приглашает иркутян 4 октября на астрономический диктант

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий приглашает жителей и гостей областного центра проверить свои знания в области астрономии и космонавтики на «Астрономическом диктанте» в первый день Всемирной недели космоса – 4 октября. Участникам предстоит ответить на 35 вопросов с вариантами ответа. Те, кто наберет максимальное количество баллов, получат призы от Иркутского планетария, сообщает пресс-служба организации. – Впервые это мероприятие было проведено в 2016 году во всероссийском масштабе, чтобы проверить, как повлияло на уровень знаний россиян почти двадцатилетнее отсутствие астрономии в сетке обязательных школьных дисциплин, – говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Иркутский планетарий поддержал эту инициативу, и по итогам теста 2016 года оказалось, что иркутяне знают астрономию на «удовлетворительно», средний результат составил 55% правильных ответов (19 из 35). В 2017 году средний результат составил 49,7% правильных ответов (17 из 35). Но в прошлом году астрономия вернулась в школы, и мы хотим проверить, повлияло ли это на ситуацию в этом году. КООРДИНАТЫ: Мероприятие начнется в 19:30 4 октября в звездном зале Иркутского планетария по адресу: Иркутск, 130-й квартал, ул. Седова, 30. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или телефону: 8 (3952) 79-79-09, доб. 1. Итоги диктанта будут подведены к 10 октября. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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