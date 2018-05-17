Планетарий зовет иркутян посмотреть на звезды в Ночь музеев

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 19 мая, с 20:00 до 1:00 перед входом в Иркутский планетарий и музей «Ноосфера» при условии ясной погоды состоятся бесплатные наблюдения Луны, Венеры и Юпитера в телескопы. Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев - 2018».

Показывать небесные объекты в телескопы и отвечать на вопросы зрителей будут сотрудники планетария и любители астрономии Иркутской области.

С 18:00 до 01:00 вход в музей «Ноосфера» бесплатный. Там, сообщает пресс-служба планетария, работает экспозиция, посвященная запуску первого искусственного спутника Земли и освоению космического пространства. В том числе, на выставке представлены материалы о работе станции наблюдения искусственных спутников Земли при ИГУ.

Кроме того, в 19:30 в звездном зале планетария состоится киноконцерт «Полеты на Луну» – зрители увидят три немых фильма разных лет, посвященных путешествиям к единственному естественному спутнику Земли. Каждый фильм сопровождается живой музыкой в исполнении иркутского саксофониста Андрея Гедеона. Стоимость билета – 500 рублей.

Также в 21:30, 22:30 и 23:30 в звездном зале состоятся показы специальной программы «Ночь музеев в планетарии». Каждый сеанс включает в себя полнокупольный фильм и живую лекцию-экскурсию по звездному небу над Иркутском. После экскурсии лектор отвечает на вопросы зрителей. Стоимость билета на специальную программу – 50 рублей. Билеты можно приобрести на сайте планетария.