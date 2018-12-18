Правительство РФ утвердило иркутские научные проекты в плане развития Сибирского отделения РАН

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева от 1 декабря утвержден план комплексного развития Сибирского отделения РАН с учетом приоритетов развития СФО. В документе правительства РФ Иркутск отмечен как один из центров с большой концентрацией научных исследований и разработок, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

– Впервые, после долгого периода, вышло распоряжение правительства РФ, ориентированное не на адресную поддержку научных институтов или университетов, не на программу развития технологий, а утверждена Программа комплексного развития Сибирского отделения РАН, которая определила цели и задачи академического сообщества Сибири до 2024 года. Важно отметить, что выбор приоритетов определен не только программными документами правительства РФ, но и в немалой степени внутренней логикой науки, – говорит научный руководитель ИНЦ СО РАН академик Игорь Бычков.

В Сибирском отделении РАН будут создаваться научно-образовательные центры международного уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки с учетом индустриальных партнеров для решения задач социально-экономического развития региона. План предусматривает реализацию комплексных научных исследований и технологических проектов по цифровому мониторингу озера Байкал, дистанционных методов изучения природных объектов и экосистем озер, геофизических и геоэкологических направлений, высокопроизводительных вычислений и обработке больших массивов данных, персонализированной педиатрии, биофармацевтическим и биомедицинским исследованиям.

– Приоритетными направлениями в распоряжении отмечены интеграционные междисциплинарные исследования, обеспечивающие, в том числе, решение задач взаимодействия с экономикой региона, решение социально-экономических проблем. Это комплексная программа, в распоряжении приведены только общие цели и задачи и теперь мы должны наполнить эту конструкцию точным содержанием, которое позволит добиться проведение исследований по тем направлениям, которые сегодня действительно являются самыми главными, – отмечает Игорь Бычков.

В плане отражены проекты иркутских ученых, решающих приоритетные задачи региона. Это создание центров по цифровому мониторингу озера Байкал, инновационных технологий в педиатрии «Реабилитация будущего», цифровой и пространственной энергетики, Геопарка «Байкал», Технополиса «Ресурсы Сибири для будущих поколений», Байкальского центра биомедицинских исследований, Байкальского музея естественной истории, Национального гелиогеофизического комплекса РАН и проекта Цифровая экономика региона.

Правительствам регионов рекомендовано принять участие в координации и реализации плана развития Сибирского отделения РАН, в том числе в части развития социальной, инженерной, транспортной и цифровой инфраструктуры. Ежегодный мониторинг осуществления проектов будет контролироваться министерством науки и высшего образования РФ.