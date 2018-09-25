Премьерный показ фильма «От Чиксулуба до Тунгуски» состоялся в Иркутске

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 сентября в рамках 17-го Байкальского международного кинофестиваля имени Распутина «Человек и Природа» в Иркутском планетарии состоялся премьерный показ первого российско-мексиканского полнокупольного научно-популярного фильма «От Чиксулуба до Тунгуски».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, перед премьерой мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с режиссёром и продюсером картины Энрике Фонте (Мексика). Глава города также поприветствовал зрителей, среди которых присутствовали ученики образовательных учреждений и представители общественности.

– Иркутские школьники всегда проявляли искренний интерес к изучению космоса. И мы всячески этот интерес поощряем. В городе открываются современные школьные планетарии, работают клубы любителей астрономии. Уверен, фильм будет интересен и ребятам, и педагогам, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Искренне рад, что зарубежные авторы, режиссеры проявляют неподдельный интерес к истории и природе сибирского региона, Байкалу, деятельности иркутских ученых. Надеюсь, что мы увидим новые интересные работы.

Съёмки фильма проходили в мае прошлого года на Байкале и на острове Юкатан. Это совместный проект мексиканской компании Planetarios Digitales и Иркутского планетария. Авторы фильма поставили перед собой цель познакомить зрителей Западного полушария с Сибирским регионом, озером Байкал и научным потенциалом Сибири, а российских зрителей – с Мексикой. Консультантами фильма выступали доктор геофизики, экс-президент академии наук Мексики Хайме Уррутиа Фукуготи, ведущий научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН, советник председателя СО РАН, кандидат географических наук Владимир Фиалков.

Фильм «От Чиксулуба до Тунгуски» включен в конкурсную программу номинации «Полнокупольное кино» на кинофестивале «Человек и Природа».