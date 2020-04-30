Премия «Хрустальный компас»: какие проекты от Иркутской области претендуют на статуэтку

Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны иркутские участники, прошедшие квалификационный отбор национальной премии «Хрустальный компас». За каждый из них можно проголосовать. Об этом Телеинформу сообщили в оргкомитете премии.

В номинации «Издание» представлена богато иллюстрированная научно-популярная книга о живой и неживой природе глубочайшего и древнейшего озера планеты «Хрустальное сердце России: Природа Байкала с древности до наших дней» .

Книга основана во многом на материалах из двухтомного научного и учебного издания «Байкаловедение», вышедшего в свет в 2012 году, и на личном научном и экспедиционном опыте автора очерков – доктора биологических наук Вадима Тахтеева. Издание снабжено уникальной серией макрофотографий живых эндемичных обитателей Байкала, полученных при съёмке в аквариумах прямо на борту научно-исследовательского судна, чего ранее никому не удавалось проделать.

Основной раздел книги носит название «Байкал – пятый океан планеты». Рассказ начинается с географического знакомства с озером-морем, где описано строение его котловины и основные лимнологические характеристики. Затем отдаётся долг первым исследователям озера. Под названием «Ледовая соната» описана совокупность ледовых явлений на Байкале, очень красивых, но порою столь же опасных. Рассказано о природе байкальского горного обрамления, в том числе о хребте Хамар-Дабан – уникальных сибирских «джунглях» с многочисленными реликтами. Детально освещён биосферный феномен Байкала – его огромное богатство эндемичными видами животных и водорослей. Далее рассказано о том, что было на месте современного Байкала до его возникновения, как формировалась котловина самого озера, как изменялся климат за это долгое время.

Ряд очерков посвящены старинным посёлкам Листвянка и Большие Коты, загадочным Ушканьим островам, образующим обособленный архипелаг с собственными эндемиами; горячим источникам, создающим в зимнее время удивительные тёплые «оазисы» в холодной Восточной Сибири. Имеются очерки и о крупнейшем острове Ольхон, и о памятнике русскому инженерному искусству – Кругобайкальской железной дороге.

В номинации «Лучшее освещение в СМИ» представлен проект «Славные в Сибири имена» , направленный на популяризацию достижений выдающихся политических, общественных, научных деятелей, произведений сибирских писателей и поэтов.

Проект был реализован в 2019 году в форме публикаций в номерах журнала. В №1 представлена статья о всемирно известном гидробиологе и лимнологе, байкаловеде Михаиле Кожове, внёсшем неоценимый вклад в изучение озера. Также были опубликованы материалы, посвящённые деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьёва-Амурского, меценату и городскому главе Владимиру Сукачёву, детского писателя Анатолия Горбунова, купцов, чаеторговцев.

Просветительский проект для детей «Земля Сибирская, сторона Байкальская» , направленный на воспитание бережного отношения к окружающему миру и родной земле, представлен в номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

Проект был реализован в 2019 году в несколько этапов. Результатом является серия публикаций в разных номерах журнала. Цель представления всех материалов, объединенных общей темой, – доступно для ребёнка рассказать о его родном крае, о земле у Байкала.

Так, например, в №3 теме проекта посвящена статья Софьи Бунтовской «Нерпа – символ жизни Байкала». Автор представляет одного из эндемиков озера, уникальное млекопитающее. Дети узнают о его появлении, местах обитания, повадках, интеллектуальных способностях.

Творческое открытие редакции – выпуск ярких тематических вкладок образовательного характера. Серия «Мир дикой природы Байкала» пользуется особой популярностью у читателей.

Например, в №3 карта байкальских рек даёт возможность узнать о количестве, характере, о самых крупных и о самых мелких из них, о притоках и ручьях. Читатели знакомятся со «Справочником юного гидролога», с понятиями исток, устье, рукав, приток. Литературный материал, являясь приоритетным в публикационной политике журнала, помогает интереснее рассказать о сложных научных понятиях.

Приоритетом журнала было и остаётся творчество сибирских писателей. Рассказ Семёна Устинова «Август в лесах», открывающий №4, знакомит читателя с особенностями осенней погоды на Байкале. Произведение помогает понять, как меняются деревья в это время года, как ведут себя птицы, какими ягодами и грибами богата байкальская земля, готовая щедро делиться с человеком.

Напомним, всего в этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто свыше 240 проектов и достижений из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. Среди российских претендентов представители 59 регионов, наиболее активными из которых стали Кемеровская область, Москва, Московская область и Краснодарский край.

Статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены победителям на восьмой церемонии вручения национальной премии «Хрустальный компас» в Сочи, которая из-за эпидемии коронавируса впервые не будет проводиться в мае. Её перенесут на более поздний срок.