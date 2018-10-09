Проект ИНЦ СО РАН по созданию центра цифрового мониторинга Байкала одобрен Бюро Отделения физических наук РАН

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект Иркутского научного центра СО РАН по созданию центра цифрового мониторинга озера Байкал получил одобрение Бюро Отделения физических наук РАН.

Были рассмотрены семь проектов по развитию Сибирского отделения РАН. В результате подробного анализа был одобрен только проект ИНЦ СО РАН. Остальные шесть, по ряду причин, были отправлены на доработку, сообщает пресс-служба учреждения со ссылкой на «Континент Сибирь».

Впервые концепция центра цифрового мониторинга Байкала была представлена научным руководителем ИНЦ СО РАН академиком РАН Игорем Бычковым в феврале 2018 года на встрече президента России с учеными Сибирского отделения РАН. Президент России Владимир Путин поддержал реализацию проекта. Летом 2018 года центр мониторинга получил поддержку правительства Иркутской области.

– Это проект мирового уровня, разработка такого комплексного междисциплинарного проекта мониторинга осуществляется впервые. Глобальная сеть мониторинга экосистемы Байкала и прибрежной территории позволит регистрировать биологические, гидрофизические, гидрохимические, гидрологические, газовые, геодинамические, видеоландшафтные параметры, состояние лесных экосистем, атмосферы, земной поверхности, земной коры и геомагнитного поля в режиме реального времени по стандарту 24/7/365, – рассказывает руководитель проекта Игорь Бычков.

Кроме этого, в онлайн-режиме будут отслеживаться эколого-эпидемиологические характеристики прибрежных ландшафтов. Все данные будут сохраняться в единый DATA-центр. На базе этого центра будет происходить обработка и хранение данных экологического мониторинга с прямым доступом к результатам наблюдений.

Новые данные станут основой для анализа экологического состояния озера Байкал. Интерпретация этих данных позволит существенно улучшить государственное и муниципальное управление, управление водными ресурсами, гидроэнергетическим, экономическим, туристическим и рекреационным потенциалом Байкальской природной территории.

Проект соответствует приоритетам развития Байкальского региона и Сибирского федерального округа – это решение экологических вопросов, прогнозирование и преодоление техногенных и природных угроз, последствий изменения климата. Реализовать проект планируется до 2024 года.