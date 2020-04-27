Проект иркутских ученых стал резидентом научно-исследовательского акселератора «КоЛаборатор» компании Bayer

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН по параллельной терапии и диагностике раковых опухолей мозга стал резидентом научно-исследовательского акселератора «КоЛаборатор» компании Bayer. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

Отбор проектов завершился 14 апреля. Заявки на участие в программе подали более 30 научно-исследовательских коллективов. По итогам отбора эксперты Bayer выбрали трех новых резидентов «КоЛаборатора», в их числе – проект Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН «Новые бор- и гадолиний-содержащие магнитные нейтронозахватные нанопрепараты для многоканальной тераностики онкологических заболеваний головного мозга. Руководителем проекта является ведущий научный сотрудник ИрИХ СО РАН кандидат химических наук Борис Сухов, ответственным исполнителем – научный сотрудник ИрИХ кандидат химических наук Татьяна Конькова.

– Мы искали проекты, которые имеют высокий научно-исследовательский потенциал в терапевтических направлениях, в которых Bayer развивает свой портфель. Новые резиденты «КоЛаборатора» могут рассчитывать на различные инструменты поддержки: от индивидуального плана развития до грантов. У каждого резидента особенные запросы и зоны роста: одним достаточно получить оценку их плана научных исследований и рекомендации по организации клинических исследований, другим необходимо решать более неординарные задачи, например поиск партнеров по проведению исследований за рубежом. Поэтому наши эксперты составляют для каждого участника «КоЛаборатора» индивидуальную программу сопровождения. Мы надеемся, что участие в программе позволит проектам перейти на новый этап исследовательской деятельности и повысить их инвестиционную привлекательность, – отметил медицинский директор АО «Байер», руководитель медицинского кластера стран СНГ к.м.н. Дмитрий Власов.

Ученые Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН работают над созданием наночастиц для одновременной терапии и диагностики (тераностики) онкологических заболеваний головного мозга. Ранее этот проект стал финалистом спецноминации Bayer конкурса Startup-Rally: Nuclear Medicine – лучший проект в области радионуклидной медицины. Особенностью разрабатываемых наночастиц является то, что они, благодаря особому полимерному покрытию, способны проходить через гематоэнцефалический барьер в ткани головного мозга, что недоступно для многих лекарственных препаратов. Благодаря атомам бора и гадолиния в своем составе, накапливаясь в тканях злокачественного новообразования, такие наночастицы способны под действием лучевого сигнала уничтожать опухолевые клетки. На этом особенности разработки не заканчиваются: так как наночастицы обладают магнитными и люминесцентными свойствами, их можно использовать и в диагностических целях.

Bayer выделит грант в размере до 25 тысяч евро каждому участнику акселератора, а также предоставит комплексную консультационную поддержку от ведущих российских и международных экспертов Bayer и партнеров компании. Работа акселератора продлится минимум один год. При положительных результатах проекты могут продолжить свое участие в программе, развивая взаимодействие с экспертами Bayer.