Проект Иркутского планетария «Телескопы для сибирских деревень» получил грант

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проект Иркутского регионального астрономического общества (ИРАО) и Иркутского планетария «Телескопы для сибирских деревень» получил грантовую поддержку Office of Astronomy for Development (OAD) - подразделения Международного астрономического союза. Как сообщает пресс-служба учреждения, в первом этапе международного конкурса участвовало 107 заявок, 39 из них прошли во второй этап. По его итогам поддержано 17 проектов на общую сумму более 110 тысяч евро. Проект «Телескопы для сибирских деревень» получил финансирование в размере две тысячи евро. Это единственный проект из России, вошедший в число победителей конкурса. – Это – продолжение проекта «Телескопы для всех», который реализован в 2019 году. Мы приобретаем телескопы и передаём их в небольшие города, посёлки и сёла людям, которые обязуются проводить бесплатные наблюдения для детей и взрослых. Наши телескопы уже работают в селе Белоусово Качугского района, посёлке Хужир на Ольхоне, посёлке Мишелёвка Усольского района и в Киренске. В начале февраля мы привезём ещё два телескопа в Нижнеудинск и Алзамай, – рассказал председатель ИРАО, исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. На средства гранта Международного астрономического союза в 2020 году приобретут пять телескопов. Их получателей выберут с помощью конкурса до конца апреля. Желающие принять участие в проекте должны обращаться с заявкой в Иркутский планетарий. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

планетарий

