Проект ученых ЛИН СО РАН по ускоренной селекции байкальских сиговых рыб победил в конкурсе стартапов «Потенциал будущего»

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект ученых Лимнологического института СО РАН «Высокотехнологическая аквакультура сиговых рыб» победил в конкурсе стартапов «Потенциал будущего», организованном в рамках 25-й Международной Ломоносовской конференции.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, конференция прошла в Московском государственном университете в апреле.

Над реализацией проекта работают сотрудники лабораторий ихтиологии и аналитической и биоорганической химии, а также группы экспериментальной гидробиологии ЛИН СО РАН: Любовь Суханова, Ольга Глызина, Леонид Глызин, Юлия Сапожникова, Вероника Яхненко, Марина Тягун, Наталья Белькова. Как рассказала Юлия Сапожникова, ученые разрабатывают технологию ускоренной селекции для получения товарной байкальской рыбы в искусственных условиях. Используя научные методы, ученые планируют ускорять наступление у рыб репродуктивного периода. В результате гораздо быстрее, чем в естественной среде, будет получено совершенное в гастрономическом плане жизнестойкое потомство.

– Дело в том, что байкальские сиговые рыбы могут дать потомство только к пятому-седьмому годам. И скрещивая их с короткоцикловыми пелядью или тугуном, мы получим жизнестойкое, быстро растущее и быстро созревающее потомство, – объяснила Юлия Сапожникова.

Все процессы оплодотворения и выращивания гибридов находятся под контролем. Оплодотворенная икра инкубируется при температуре от +4 до +6 градусов в проточной байкальской воде. Подращивают рыб-гибридов опять же на байкальской чистой воде – благодаря этому, по вкусу гибриды приближаются к сиговым рыбам, выросшим в естественных условиях.

На всех стадиях процесса проводится обязательный генетический, биохимический и морфологический мониторинг. Кроме того, чтобы гибриды не вредили экосистеме Байкала, их разводят в закрытых водоемах.

Результатом коммерциализации проекта является товарная рыба, вес которой достигнет 500-800 граммов в первый-второй год, а также биоматериал для получения гибридов – икра и сперма. Ученые также готовы консультировать рыборазводчиков, как из оплодотворенных икринок вырастить рыбу. Самым перспективным в плане рыборазведения ихтиологи назвали гибридов пеляди и сига. Кроме того, ученые планируют создать для каждого вида сиговых рыб собственный паспорт, в котором будут описаны их генетические, физиологические свойства и даже поведенческие особенности.

– Проект абсолютно экологически безопасен, – подытожила Юлия Сапожникова. – Его основная идея состоит в том, чтобы, не нанося ущерба экосистеме Байкала, не занимаясь браконьерством и выловом ценных видов рыб, вырастить вкусную и полезную продукцию в искусственных условиях. Кстати, разведение гибридов сиговых рыб может быть интересно не только в пределах России, но и за рубежом.