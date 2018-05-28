Редких птиц подсчитают в Алтачейском заказнике Бурятии

Бурятия, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Фонда «Озеро Байкал» намерены провести учет численности редких птиц в Алтачейском природном заказнике Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о взаимодействии с Фондом «Озеро Байкал». Согласно документу правительство Бурятии и Фонд будут сотрудничать по вопросам охраны озера Байкал и развития Байкальской природной территории.

Как поясняют в министерстве природных ресурсов РБ, Фонд планирует реализовать на территории республики ряд проектов по сохранению уникальной экологической системы озера. В свою очередь, правительство Бурятии будет оказывать Фонду всяческую поддержку.

Соглашение было подписано на дискуссионной сессии стенда Лаборатории некоммерческих организации Петербургского форума, посвященной инициативам некоммерческих организации по сохранению озера Байкал. В ходе сессии обсуждалось, как НКО могут содействовать реализации естественнонаучных, гуманитарных проектов, которые направлены на сохранение и развитие Байкальской природной территории и озера Байкал, какие инструменты поддержки третий сектор может предложить органам государственной власти и бизнесу. Отдельно была затронута тема развития благотворительности в экологии.