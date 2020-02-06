Роскосмос опубликовал снимки заснеженного Байкал со спутников «Метеор-М»

Интернет, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Роскосмос опубликовал на своих страницах в соцсетях снимки зимнего озера Байкал, сделанные с высоты около 1200 метров над Землей.

Фотографии сняты спутниками «Метеор-М» в январе 2020 года. На них видно, что озеро уже покрыто льдом.

Напомним, ранее Роскосмос выложил свежие снимки российских городов с высоты 420 км, в том числе Иркутска. Также госкорпорация публиковала снимки затопленных районов Иркутской области. В 2019 году космонавт Олег Кононенко сделал ночные снимки Иркутска и Ангарска. Весной 2018 года Российский космонавт Антон Шкаплеров с орбиты Международной космической станции сделал фото весеннего озера Байкал. Кроме того, снимки Байкала из космоса публиковал летом 2017 года космонавт Олег Артемьев, который уже не раз фотографировал Байкал и Иркутск.

Стоит отметить, что в этом году из-за избытка снега на Байкале наблюдаются аномальные явления в процессе ледостава. По наблюдениям спасателей, процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава выпало большое количество осадков. Тяжёлая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки. В среднем лёд значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера на достаточном удалении от берега встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом толщиной два-три сантиметра опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.