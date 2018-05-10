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10.05.2018

Россия и Франция изучат жизнь древних людей в тундре севера Байкальской Сибири

Бодайбинский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Российские и французские учёные в течение трёх лет будут изучать особенности адаптации охотников-собирателей в позднем плейстоцене к природным условиям тундры на севере Байкальской Сибири. Это стало возможным благодаря тому, что иркутский археолог Алексей Тетенькин выиграл грант РФФИ и Фонда «Дом наук о человеке» Франции, сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

Французы применяют уникальные методики исследования, которыми пока не владеют российские учёные. Например, они по углям определяют породы древних деревьев.

– Для нас это особенно ценные палеонтологические данные, так как на территории, которую мы исследуем в Бодайбинском районе, кости не сохраняются, и уголь является единственным источником информации. По выводам археолога Ареада Анри был определен основной тип ландшафта в позднем плейстоцене – кустарниковая тундра, – рассказал Алексей Тетенькин.

Также Ареад Анри изучает фитолиты – так называются окаменелые останки растений и древесины. Корково-карбонатные стенки клеток способны через тысячелетия донести информацию о виде исходного растения.

С российской стороны в проекте задействованы сотрудники Института геохимии и Института земной коры СО РАН. С помощью физикохимических методов ученые проведут структурно-минералогический анализ охры, вулканической пемзы и ряда других материалов, чтобы получить полезные сведения об использовании населением минерального сырья для изготовления каменных орудий или в ритуальных целях.

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