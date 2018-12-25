Саянскую обсерваторию ИСЗФ СО РАН задействуют в уникальном космическом проекте

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Саянскую обсерваторию иркутского института солнечно-земной физики СО РАН, расположенную напротив горы Мунку-Сардык в районе посёлка Монды в Бурятии, задействуют в уникальном космическом проекте. Как рассказал 25 декабря директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев, в 2019 году ожидается запуск российско-германского проекта – космической обсерватории «Спектр Рентген-Гамма». Этого научное сообщество ждало около 20 лет – по разным причинам реализация проекта несколько раз откладывалась. Сейчас этот космический корабль уже готов и находится на Байконуре. Его запуск запланирован на апрель 2019 года. Аналогов этой обсерватории не существует. – И в ближайшие пять лет ничего подобного точно не будет, – отмечает Сергей Язев. Обсерватория будет исследовать космические объекты с помощью рентгеновского излучения и гамма-лучей. В проекте также будет задействовано несколько наземных телескопов, с помощью которых получаемая от космического аппарата информация будет сопоставляться с визуальной картинкой. Одним из них и станет большой телескоп Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН. Сергей Язев отметил, что в следующем году произойдет еще нескольких значимых событий в сфере освоения космоса. – Начало года ознаменует долго ожидаемый проект, когда космический аппарат США «Новые горизонты» достигнет так называемого Пояса Койпера, – рассказывает астроном. – Это тот самый аппарат, который девять лет летел до Плутона, который за это время из планеты превратился в карликовую планету. Летом 2015 года он прошел мимо Плутона, выполнил исследования и уходит все дальше от Солнца. Сейчас его направили к объекту, который при его запуске еще не был открыт. Первоначально его назвали по дате открытия 2014MU69, сейчас ему присвоен номер 486958, а совсем недавно назвали романтичным Ultima Thule – так греки именовали мифический остров, расположенный, в их представлении, на краю земли. И 1 января аппарат должен пройти мимо этого объекта, о котором пока ничего не известно – ни размер, ни устройство, ни внешний вид. То есть суммарно аппарат летит к нему 14 лет, и это будет самый отдаленный от Земли из исследованных космических объектов. Помимо этого ожидается первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону Луны. Свой аппарат туда планируют посадить 4 января китайцы, а также запустить из него луноход. Ранее обратная сторона спутника Земли снималась только дистанционно, космические аппараты на нее не садились. Индия, чтобы не отставать от конкурентов из Китая, планирует в конце января впервые в своей истории тоже совершить посадку на Луне – правда, на видимой ее части – и также запустить луноход. Также в этом году китайцы планируют достать с Луны грунт и доставить его на Землю. До этого такое делалось только три раза в истории человечества советскими аппаратами более 40 лет назад. Также Сергей Язев рассказал о планирующихся в новом году запуску космических кораблей – как грузовых, так и с людьми. Он отметил, что США намерены опробовать на практике аппараты, на которых в случае удачи смогут передвигаться их космонавты. Для Америки это очень важно, так как с прекращения запусков шаттлов в 2011 году они не имели собственных космических судов для космонавтов и были вынуждены покупать места на российских «Союзах». ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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