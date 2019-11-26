Сергей Язев 30 ноября расскажет иркутянам о Патомском кратере

Бурятия, 15.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В очередной раз на федеральном уровне поддержан проект разряда мегасайенс, в рамках которого в Тункинской долине строится уникальная научная установка – крупнейшая в мире гамма-обсерватория. Иркутскому государственному университету на развитие этого проекта министерство науки и высшего образования РФ на два года выделило грант в размере 87,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.