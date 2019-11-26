|Наука
|27.11.2019
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Сергей Язев 30 ноября расскажет иркутянам о Патомском кратере
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Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект научно-популярных лекций «Научные weekend-Ы» приглашает 30 ноября, на очередную лекцию четвертого сезона. Доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев выступит с лекцией «Патомский кратер – много вопросов, мало ответов».
Как сообщают организаторы проекта – клуб молодых ученых «Альянс» и ИГУ, – Сергей Язев является одним из самых популярных лекторов Иркутского университета. Он выступает в проекте «Научные weekend-Ы» в четвертый раз. Ранее он читал лекции «Крутые лунные дороги», «Виновато Солнце», «Изменение климата: все за и против».
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