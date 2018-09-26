Шестой международный научно-практический симпозиум открылся в ИрГУПСе

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете путей сообщения 26 сентября пленарным заседанием открылся шестой международный научно-практический симпозиум. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор ИрГУПСа Сергей Каргапольцев. Он отметил, что с каждым годом количество участников мероприятия растет. На этот раз в симпозиуме впервые принимает участие Улан-Баторский институт железнодорожного транспорта. Ученые России, Китая и Монголии будут обсуждать проблемы инноваций и обеспечения безопасности эксплуатации современных железных дорог.

– Основная цель симпозиума – общение экспертов, обмен знаниями. Такие дискуссии должны будут способствовать взаимодействию и сотрудничеству между университетами, исследовательскими центрами, железными дорогами и промышленностью, с целью определения проблем и их решения, – отметил директор школы гражданского проектирования и архитектуры Сяоян Лэй.

Выступать участники будут на шести специализированных секциях: «Подвижной состав железных дорог», «Электроснабжение железнодорожного транспорта», «Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и транспортной безопасности», «Эксплуатационная работа, транспортная логистика», «Техносферная и экологическая безопасность», «Социально-экономические проблемы развития железнодорожного транспорта». Всего в работе симпозиума примут участие свыше 25 иностранных специалистов. К обсуждению в рамках всех площадок представлено более 110 докладов, посвященных железнодорожному транспорту.

Организаторами мероприятия выступили федеральное агентство железнодорожного транспорта, ИрГУПС и Восточно-Китайский транспортный университет.

– Наш вуз уже 14 лет сотрудничает с Восточно-Китайским транспортным университетом. Совместно мы реализуем обменную международную образовательную программу для студентов, проводим научные конференции, симпозиумы по одной из актуальных тематик железнодорожной отрасли – инновациям, что дает возможность не только организовывать эффективную совместную работу государственных профильных вузов, но и позволяет сблизить позиции в информационном пространстве современных наукоемких прорывных технологиях, – отметил Сергей Каргапольцев.

По итогам работы симпозиума будет издан сборник трудов российских, китайских и монгольских преподавателей и специалистов железнодорожной отрасли.

СПРАВКА:

Симпозиум проводится с 2008 года и является частью системной работы ИрГУПСа в вузами-партнерами, направленной на расширение научного партнерства в сфере железнодорожного транспорта.