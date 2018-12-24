СМИ: в оранжерее СИФИБР вымерзло 70% тропических растений из-за коммунальной аварии

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В оранжерее Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН из 400 видов тропических растений погибло около 70% из-за коммунальной аварии в Академгородке, сообщают «Вести Иркутск».

Напомним, трубу из-за морозов прорвало в начале декабря. Без отопления и воды тогда осталась и оранжерея СИФИБРа. В 30-градусные морозы температура в теплицах вмиг опустилась до минус десяти, даже несмотря не тепловые пушки. А когда отопление запустили, без предупреждения, говорят сотрудники, все трубы полопались. И спасать уникальную коллекцию тропических растений пришлось дальше.

Отмечается, что систему отопления в оранжерее полностью так и не восстановили. Запустить удалось лишь ту часть, которая меньше всего оказалась повреждена.

– Часть повреждений ремонтировать не представляется возможным, потому что придется все менять сто процентов. Повреждения таковы, что там проще заменить, чем отремонтировать те, которые есть. А в институте мы не готовы к такому объему работ ремонтных своими силами. Вот выкручиваемся, как можем, – цитируют «Вести» заведующего отделом прикладных и экспериментальных установок СИФИБР СО РАН Максима Раченко.