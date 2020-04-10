Совет молодых ученых при губернаторе создадут в Иркутской области

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Решение о создании Совета молодых ученых принял врио главы Приангарья Игорь Кобзев 7 апреля на заседании Координационного научного совета при губернаторе.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, в Иркутской области накоплен значительный инновационный и научный потенциал, необходим план по его развитию и реализации до 2036 года с акцентом на перспективные и конкурентоспособные направления. Это поможет привлечь в проекты федеральные ресурсы и крупных инвесторов.

Для достижения заявленных целей ректор ИРНИТУ доктор технических наук Михаил Корняков предложил реализовать программу «Байкальский инновационный хаб», которая поможет обеспечить создание и реализацию перспективных инновационных проектов, вывести регион на передовые позиции в глобальном масштабе.

Совместно с молодыми учеными в Иркутской области уже запущен и активно работает детский технопарк «Кванториум Байкал», ведется работа с Базовыми школам РАН, планируется создание аналога «Сириуса» – детского лагеря «Персей» на Байкале. Эти проекты требуют внимания, привлечения научного сообщества к их реализации.

По словам участников встречи, важным инструментом поддержки молодых ученых могут стать премии губернатора Иркутской области молодым ученым, необходимо также работать над увеличением размера премий правительства Иркутской области. Поддержка науки и талантливой молодежи должна стать одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития Приангарья, считают ученые региона.

Важной также является поддержка и развитие региональной площадки – Форума «Байкал», это лицо региона в глазах молодежи, возможность найти единомышленников для реализации своих идей, возможность показать красоту родного края ребятам из других стран и регионов. Кроме того, ученые Приангарья выразили готовность участвовать в создании международного НОЦ «Байкал» с предложениями по молодежной политике.

Для системной проработки перечисленных направлений руководителем региона было предложено создать Совет молодых ученых. В его состав войдут представители научных организаций и университетов, в которых ведется подготовка научных кадров высшей квалификации. В настоящий момент уже прорабатываются первые предложения.