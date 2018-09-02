Стали известны победители первого этапа грантового конкурса молодых ученых «Байкальская инициатива»

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Фонд «Озеро Байкал» объявил результаты первого этапа грантового конкурса молодых ученых «Байкальская инициатива».

Победителями стали следующие проекты:

«Разработка имплантируемых флуоресцентных биосенсоров для мониторинга накопления тяжелых металлов в тканях байкальских эндемичных амфипод in vivo». Руководитель – Антон Гурков. Экспертный совет отметил высокий уровень подготовки команды проекта, современные методы исследования, а главное, что исследование поможет решить проблему загрязнения вод Байкала тяжелыми металлами .

. «Сравнительный анализ вирусных метагеном поверхностных вод южной котловины озера Байкал». Руководитель – Мария Коваленкова. Отмечено, что этот проект отличается высокой научной новизной – теме свободноживущих вирусов в экосистеме Байкала ранее не уделялось практического внимания.

ранее не уделялось практического внимания. «Сохранение и восстановление популяции ольхонской полевки в Прибайкалье». Руководитель – Игорь Моролдоев. Инициатива решает крайне важную задачу – недопущение утраты ольхонской полевки – вида, которой не так давно был впервые описан, но уже причисляется к исчезающим.

Как сообщает пресс-служба фонда, в этом году у призеров прошлого года также была возможность вновь войти в число победителей. Гран-при получил проект-победитель 2017 года «Мониторинг водных птиц на юге озера Байкал в условиях затянувшегося маловодья». Руководитель – Александр Поваринцев. Эксперты отметили исключительную научную ценность проекта. Команда исследователей доказала и общественное признание своего дела, собрав средства для софинансирования путем краудфандинга.

Напомним, конкурс «Байкальская инициатива» направлен на поддержку научно-исследовательских проектов по изучению причин экологических проблем в экосистеме Байкальской природной территории и озера Байкал, а также на поддержку прикладной науки и высокотехнологичных разработок, возможных на Байкале в силу его уникальной эндемичной среды. Оценка проектов экспертами проводилась по методике, специально разработанной для конкурса.

Программы научных исследований, победившие в конкурсе, отличаются высокой степенью актуальности, сильной методологией и прогнозируемыми качественными результатами. Всего в конкурсе приняли участие 12 научно-исследовательских проектов, которые оценивались членами Экспертного совета «Байкальской инициативы».

Грантовый фонд конкурса составит более 1 млн рублей. В срок до 15 декабря 2018 года победителям первого этапа необходимо предоставить гарантию софинансирования проектов в размере 20% от общего бюджета на реализацию проекта.

По итогам работы экспертного совета принято решение в будущем сегментировать подаваемые на конкурс проекты по научным темам. Также фонд принял решение сохранить для победителей прошлых лет возможность участия в конкурсе и принимать на рассмотрение заявки на продление финансирования с обоснованием необходимости поддержки фонда.