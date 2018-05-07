Станет ли Иркутск научно-образовательным центром мирового уровня? Поручение Владимира Путина комментирует Константин Апарцин

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В России до 2024 года должны появиться 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Такой указ дал президент страны Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Может ли рассчитывать Иркутская область на то, что в регионе появится такой центр, Телеинформу прокомментировал директор Иркутского научного центра СО РАН Константин Апарцин.

Реализация этого поручения правительству России должна позволить стране войти в пятёрку мировых лидеров в области приоритетных научных исследований. К этому же сроку Россия должна стать привлекательной для ведущих российских и зарубежных учёных, а также молодых перспективных исследователей. Правительство должно будет также обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные разработки и исследования за счёт всех источников по сравнению с ростом ВВП страны.

– Я хотел бы напомнить, что со времён основания Сибирского отделения Российской академии наук известен термин «Треугольник Лаврентьева», который включает в себя науку, образование и производство. На территории Иркутской области этот «треугольник» в силу разных причин, скажем, до сих пор неравносторонний. Потому нашей основной задачей для реализации указа Владимира Путина становится сделать так, чтобы этот треугольник стал равносторонним, чтобы и наука, и образование, и производство в равной степени вкладывались в этот комплекс, – сказал он.

Сейчас в регионе явно прослеживается тенденция тяготения другу к другу сфер науки и образования. В этом свете для исполнения указа президента, говорит Константин Апарцин, взаимодействие с промышленностью, где могли бы себя реализовывать молодые специалисты, подготовленные на современной приборной базе институтов и нацеленные на решение масштабных научных задач, – это и будет тот самый масштабный вызов, на который необходимо ответить в ближайшие годы.

Когда это произойдёт и «Треугольник Лаврентьева» в Иркутской области станет равносторонним, станет возможным и более глубокая интеграция в мировую науку, считает директор Иркутского научного центра СО РАН.