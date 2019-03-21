ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Наука
22.03.2019

Стартует третий конкурс фонда «Озеро Байкал» на получение грантов для молодых ученых

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» начинает прием заявок на грантовый конкурс «Байкальская инициатива», который в 2019 году пройдет уже в третий раз. Старт конкурса приурочен к Всемирному дню водных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба фонда, в этом году проекты-победители будут выбраны в трех номинациях. Заявки принимаются по следующим грантовым направлениям: научные исследования и высокотехнологичные разработки; изучение и сохранение биоразнообразия; прикладные решения экологических проблем. Подробное описание тематических фокусов представлено в Положении о конкурсе.

– Стремясь к реализации системных проектов и отвечая принципу устойчивого финансирования в достижении долгосрочных целей, фонд также предоставит возможность победителям «Байкальской инициативы» прошлых лет получить гран-при: экспертный совет конкурса примет к рассмотрению заявки на продление финансирования от действующих грантополучателей в отдельной категории и определит проект, который вновь сможет претендовать на грант Фонда. Таким образом, по итогам конкурса 2019 года планируется определить четырех победителей, – говорят организаторы.

Напомним, важным условием конкурса является поиск софинансирования для доказательства актуальности и общественной значимости проекта. Согласно условию конкурса фонд «Озеро Байкал» окажет финансовую помощь только тем проектам, которые самостоятельно соберут 20% от бюджета благодаря каналам общественной поддержки.

КООРДИНАТЫ:

  • Заявочная кампания будет проходить с 22 марта по 31 июля 2019 года. Фонд объявит четырех финалистов не позднее 1 сентября 2019 года. Далее победители первого этапа должны будут предоставить гарантию софинансирования проектов до 31 декабря.
  • Процедура участия в конкурсе подробно описана на сайте Фонда «Озеро Байкал» в разделе «Байкальская инициатива».

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске