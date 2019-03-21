Стартует третий конкурс фонда «Озеро Байкал» на получение грантов для молодых ученых

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» начинает прием заявок на грантовый конкурс «Байкальская инициатива», который в 2019 году пройдет уже в третий раз. Старт конкурса приурочен к Всемирному дню водных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба фонда, в этом году проекты-победители будут выбраны в трех номинациях. Заявки принимаются по следующим грантовым направлениям: научные исследования и высокотехнологичные разработки; изучение и сохранение биоразнообразия; прикладные решения экологических проблем. Подробное описание тематических фокусов представлено в Положении о конкурсе.

– Стремясь к реализации системных проектов и отвечая принципу устойчивого финансирования в достижении долгосрочных целей, фонд также предоставит возможность победителям «Байкальской инициативы» прошлых лет получить гран-при: экспертный совет конкурса примет к рассмотрению заявки на продление финансирования от действующих грантополучателей в отдельной категории и определит проект, который вновь сможет претендовать на грант Фонда. Таким образом, по итогам конкурса 2019 года планируется определить четырех победителей, – говорят организаторы.

Напомним, важным условием конкурса является поиск софинансирования для доказательства актуальности и общественной значимости проекта. Согласно условию конкурса фонд «Озеро Байкал» окажет финансовую помощь только тем проектам, которые самостоятельно соберут 20% от бюджета благодаря каналам общественной поддержки.

КООРДИНАТЫ:

Заявочная кампания будет проходить с 22 марта по 31 июля 2019 года. Фонд объявит четырех финалистов не позднее 1 сентября 2019 года. Далее победители первого этапа должны будут предоставить гарантию софинансирования проектов до 31 декабря.

Процедура участия в конкурсе подробно описана на сайте Фонда «Озеро Байкал» в разделе « Байкальская инициатива ».