Свыше 200 человек 16 марта в Листвянке наблюдали Луну, Марс и звезды в 12 телескопов

Иркутский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Листвянка Иркутского района 16 марта прошло просветительское мероприятие из цикла «Астрономические выходные». Его посетили более 200 человек.

Встречу провели иркутский планетарий и сообщество любителей астрономии Иркутской области. На площадке возле отеля «Маяк» было установлено 12 телескопов. Жители и гости поселка, пришедшие на мероприятие, смогли наблюдать Луну, Марс и Большую туманность Ориона. Любители астрономии ответили на вопросы участников встречи, один из них, Алексей Бельских, прочитал лекцию «Астрономия на пальцах, или Большой мир вокруг нас», сообщает пресс-служба планетария.

– Наше следующее большое просветительское мероприятие – это 13-я всемирная ночь тротуарной астрономии. В этом году она состоится 12 апреля, – отметил директор иркутского планетария Павел Никифоров. – Мы постараемся обеспечить как можно больше наблюдательных площадок как в Иркутске, так и в других городах и поселках области.