Телескопы установят на берегу Байкала во время Всемирной ночи тротуарной астрономии

Иркутская область, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Всемирная ночь тротуарной астрономии пройдёт в Иркутской области и республике Бурятия 11 и 12 апреля. Телескопы установят в 12 населённых пунктах, в том числе у озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского планетария.

Так, 12 апреля с 20:00 до 23:00 телескопы появятся на улицах Иркутска, Алзамая, Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, посёлков Куйтун, Листвянка, Мамоны, Пивовариха Иркутского района и Танхой Бурятии. В них все желающие получат возможность бесплатно посмотреть на Луну.

В Братске мероприятие состоится в те же часы 11 апреля, в Байкальске – 13 апреля. Наблюдения состоятся при условии ясной погоды. Если погода будет пасмурной, акция будет перенесена на вечер 13 апреля, в Братске и Байкальске – на 14 апреля.

– В этом году к Всемирной ночи тротуарной астрономии в Иркутской области впервые присоединяются Алзамай, Байкальск, Куйтун, Листвянка, Мамоны и Пивовариха, а в республике Бурятия – посёлок Танхой, – говорит один из организаторов акции, исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – В 12 городах и посёлках будет работать в общей сложности 23 площадки с телескопами – 10 в Иркутске, по два – в Ангарске и Шелехове, по одной площадке в остальных населённых пунктах, участвующих в акции.

Полный список адресов, где будут установлены, телескопы можно найти на сайте планетария .

СПРАВКА:

Впервые иркутяне присоединились к Всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии» в 2007 году по инициативе всемирно известного популяризатора астрономии Джона Добсона – он дважды (в 2002 и 2006 годах) посещал областной центр. С тех пор Иркутск ни разу не пропускал Всемирную ночь тротуарной астрономии. В 2018 году к акции впервые присоединились Ангарск, Братск, Шелехов и Усть-Илимск.