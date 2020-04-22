Три иркутских проекта претендуют на международную премию «Хрустальный компас»

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На соискание престижной международной премии «Хрустальный компас» представлено три проекта от Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Всего в этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто свыше 240 проектов и достижени из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. Среди российских претендентов представители 59 регионов, наиболее активными из которых стали Кемеровская область, Москва, Московская область и Краснодарский край.

Статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены победителям на восьмой церемонии вручения национальной премии «Хрустальный компас» в Сочи, которая из-за эпидемии коронавируса впервые не будет проводиться в мае. Её перенесут на более поздний срок.