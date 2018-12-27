|Наука
|28.12.2018
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Трое иркутских учёных стали лауреатами Макариевской премии за 2018 год
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Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди лауреатов Макариевской премии за 2018 год оказались трое иркутских учёных. Церемония вручения прошла в Москве 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
В номинации «Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды» третья премия вручена научному руководителю Иркутского научного центра СО РАН, директору Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН академику Игорю Бычкову. Награду он получил за серию статей «Исследование экологических аспектов устойчивого социально-экономического развития Байкальской природной территории – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО».
В номинации «Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение»:
На церемонии вручения президент РАН Александр Сергеев отметил, что Макариевская премия может стать международной. В таком случае, по мнению главы РАН, премия будет представлять широкий интерес не только в России, но и за рубежом.
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