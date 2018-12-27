ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Наука
28.12.2018

Трое иркутских учёных стали лауреатами Макариевской премии за 2018 год

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди лауреатов Макариевской премии за 2018 год оказались трое иркутских учёных. Церемония вручения прошла в Москве 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

В номинации «Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды» третья премия вручена научному руководителю Иркутского научного центра СО РАН, директору Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН академику Игорю Бычкову. Награду он получил за серию статей «Исследование экологических аспектов устойчивого социально-экономического развития Байкальской природной территории – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО».

В номинации «Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение»:

  • молодёжная премия вручена ведущему научному сотруднику лаборатории социально значимых проблем репродуктологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека доктору медицинских наук Анаит Марянян за труд «Патофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных напитков на систему «мать – внезародышевые органы – плод и здоровье новорожденных и детей».
  • вторая премия вручена научному руководителю Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН академику Борису Трофимову за труд «Новые методологии органического синтеза, ориентированные на фармацевтическую промышленность, наукоемкую малотоннажную химию и передовые технологии».

На церемонии вручения президент РАН Александр Сергеев отметил, что Макариевская премия может стать международной. В таком случае, по мнению главы РАН, премия будет представлять широкий интерес не только в России, но и за рубежом.

ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске