Трое иркутских учёных стали лауреатами Макариевской премии за 2018 год

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди лауреатов Макариевской премии за 2018 год оказались трое иркутских учёных. Церемония вручения прошла в Москве 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

В номинации «Научные исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды» третья премия вручена научному руководителю Иркутского научного центра СО РАН, директору Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН академику Игорю Бычкову. Награду он получил за серию статей «Исследование экологических аспектов устойчивого социально-экономического развития Байкальской природной территории – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО».

В номинации «Научные исследования в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение»:

молодёжная премия вручена ведущему научному сотруднику лаборатории социально значимых проблем репродуктологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека доктору медицинских наук Анаит Марянян за труд «Патофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных напитков на систему «мать – внезародышевые органы – плод и здоровье новорожденных и детей».

за труд «Патофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных напитков на систему «мать – внезародышевые органы – плод и здоровье новорожденных и детей». вторая премия вручена научному руководителю Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН академику Борису Трофимову за труд «Новые методологии органического синтеза, ориентированные на фармацевтическую промышленность, наукоемкую малотоннажную химию и передовые технологии».

На церемонии вручения президент РАН Александр Сергеев отметил, что Макариевская премия может стать международной. В таком случае, по мнению главы РАН, премия будет представлять широкий интерес не только в России, но и за рубежом.