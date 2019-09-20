Ученые ИГУ обезвреживают загрязнители для получения электроэнергии

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На заключительный этап вышли исследования биологов ИГУ по переработке отходов с одновременным получением электричества.

Как сообщает пресс-служба вуза, сейчас они изучают процессы разложения различных загрязнителей, компонентов сточных вод и отходов под действием штаммов бактерий и консорциумов микроорганизмов, которые проходят в созданных исследователями биотопливных элементах.

– Мы выделили такие штаммы бактерий, с помощью которых повышается эффективность работы биотопливных элементов. При этом, выступая как катализатор, они обходятся несоизмеримо дешевле, чем платина, которая фактически существенно нивелирует электрические потери из-за катодного «перенапряжения». Катализаторы же другого типа в современных биоэлектрохимических системах не позволяют им эффективно конкурировать с другими источниками энергии, – говорит руководитель проекта с российской стороны, профессор кафедры зоологии позвоночных и экологии ИГУ Дэвард Стом.

Штаммы бактерий и микробные ассоциации, подобранные и изученные исследователями, снижали в процессах генерирования электричества концентрацию жиров в водной среде, окисляли серу и ее восстановленные производные, утилизировали целлюлозосодержащие отходы и растительные остатки. На основе активных гетеротрофных бактерий и фотосинтетических организмов, таких как одноклеточные водоросли и высшие водные растения, конструируются и апробируются установки растительно-микробных топливных элементов. Например, одна из них, работающая на биомассе элодеи, давала энергию, достаточную для беспрерывной двухнедельной работы светодиода.

Исследования ведутся по российско-индийскому проекту «Биоремедиация и биоконверсия отходов с помощью комплекса фотосинтетических организмов и гетеротрофов в аэробных и анаэробных условиях с генерированием биоэнергии», реализуемому в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Международный проект выполняется совместно двумя коллективами. В состав российской научной группы входят сотрудники кафедр зоологии позвоночных и экологии, микробиологии биолого-почвенного факультета ИГУ, а также лаборатории водной токсикологии НИИ биологии ИГУ. Зарубежными партнерами по проекту являются исследователи из Индийского института технологий в Гувахати, руководитель научной группы – доктор наук Лепакши Барбора.

Работы российского научного коллектива финансируются министерством науки и высшего образования РФ (общее финансирование российской стороны составляет 12 млн рублей). Фактически такая же сумма за три года выделена по софинансированию индийским институтом.

Полученные результаты участники проекта освещали в докладах, представленных на международных научных конференциях и других научных мероприятиях. Также материалы проекта опубликованы в отечественных и зарубежных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.