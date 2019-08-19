Ученые ИГУ получили 57 миллионов рублей на реализацию своих проектов в 2019 году

Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученые ИГУ получили в 2019 году 57 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Такая сумма финансовой поддержки выделена двумя крупнейшими в стране организациями-грантодателями: Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским научным фондом (РНФ). Об этом сообщает пресс-служба вуза. – И РФФИ, и РНФ не просто крупнейшие, но главные фонды по поддержке фундаментальных исследований в области естественных и общественно-гуманитарных наук. Выделяемые ими финансовые средства являются необходимой поддержкой важнейших и интереснейших научных исследований. Получить их непросто, требуется пройти серьезную высококвалифицированную экспертизу, но мы с этим успешно справляемся. Подтверждение этому – многолетнее лидерство ИГУ среди вузов региона как по количеству полученных грантов РНФ и РФФИ, так и по объему грантового финансирования, – отметил начальник научно-исследовательской части ИГУ Константин Иванов. По статистике, из всего объема грантовых средств РФФИ и РНФ, приходящихся на вузы Иркутской области, порядка 80% поступает в ИГУ. Всего по состоянию на 2019 год ученые ИГУ выполняют 27 грантов РФФИ и 12 грантов РНФ, в их числе как начатые ранее (обычно выделяется на два-три года), так и выигранные в этом году. Последних - 18 (РФФИ – 10, РНФ – 8). Так, РФФИ поддержаны исследования в области гуманитарных и общественных наук – восемь грантов; химии, биологии и физики – по шесть грантов; географии – один грант. РНФ выделил поддержку на выполнение проектов в области химии – шесть грантов, биологии – четыре гранта, физики – два гранта. – В рамках пяти грантов РНФ и РФФИ предусмотрена реализация совместных исследовательских проектов в сотрудничестве с учеными из Германии, Венгрии, Белоруссии и Монголии. Однако международное сотрудничество с зарубежными коллегами, как правило, поддерживается и при работе над большинством других проектов, – сказал Константин Иванов. Наибольший объем финансирования выделен РНФ. Например, крупнейший из реализуемых сейчас грантов объёмом в 24 миллиона рублей выигран на реализацию проекта в области физики: «TAIGA – гибридный подход к изучению гамма-излучения и космических лучей на краю энергетического спектра галактических источников» (руководитель – Николай Буднев, профессор, директор НИИ прикладной физики ИГУ). Также можно отметить еще три проекта с крупными суммами грантов РНФ: два по 18 миллионов рублей и один на 15 миллионов рублей. Исследования проводятся, соответственно, учеными НИИ биологии и НИИ нефте- и углехимического синтеза. Среди грантов РФФИ крупнейшие – по 6 миллионов рублей. Один направлен на реализацию проекта ученых-физиков по развитию крупнейшей в мире гамма-обсерватории TAIGA на территории Монголии (в этом году выделено 2 миллиона рублей). Финансирование продлится до 2022 года. Второй – на проект ученых НИИ биологии «Биологические деструкторы в экосистеме озера Байкал: симбиоз, роль и биотехнологических потенциал» (в этом году выделено 3 миллиона рублей). – Надо сказать, что шесть из восьми новых грантов РНФ реализуются под руководством молодых ученых ИГУ, что свидетельствует об эффективности мер привлечения молодежи в науку. Кроме того, практически в каждом научном коллективе, ведущем работу по грантам РФФИ или РНФ, присутствует студенты или магистранты, – сказал Константин Иванов. Отметим, что c 2005 года в ИГУ ежегодно проводится конкурс проектов молодых ученых. Финансовую поддержку за это время получили почти 300 исследователей. Средний объем гранта ИГУ составил 50 тысяч рублей. Помимо этого, с 2018 года в университете проводится ежегодный конкурс на лучшую научную статью молодых ученых. Победители конкурса также получают денежные премии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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