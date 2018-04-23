Ученые Института географии СО РАН предлагают провести зонирование прибрежных населенных пунктов Байкала

Иркутск, 23.04.18 (ИА "Телеинформ"), - Ученые Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН предлагают провести зонирование прибрежных населенных пунктов Байкала. Как рассказала руководитель лаборатории гидрологии и климатологии института Ольга Гагаринова, к территориям поселений необходимо применять научный подход зонирования. Надо разделить участки земель с более строгим регламентом ведения хозяйственной деятельности и менее строгим.

– Приравнивание водоохраной зоны Байкала к центральной экологической с удалением границы на десятки километров от берега не имело научного обоснования, - цитирует Ольгу Гагаринову пресс-служба ИНЦ СО РАН. - Но, с другой стороны, и сокращение ширины водоохранной зоны до 200 метров не обосновано ни научно, ни инженерно-технологически, ни законодательно.

Руководитель лаборатории подчеркнула, что большая часть населенных пунктов на побережье Байкала не имеет сооружений водоохранного типа: ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки будут попадать в озеро. По мнению ученых, исключения прибрежных поселений из водоохранной зоны, которое предполагает новый документ, должно было обеспечиваться мероприятиями по минимизации антропогенных нагрузок на экосистему.

Ольга Гагаринова пояснила, чем вызвана положительная реакция населения на распоряжение правительства:

- Такая реакция связана, прежде всего, с непониманием последствий. Если местные жители уже сейчас не могут пользоваться водой из колодцев, опасаются брать воду из озера, то о каком соблюдении их интересов идет речь?

Провести зонирование прибрежных населенных пунктов Байкала ученые предлагали еще с начала 2000-х годов, однако их аргументы были проигнорированы, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра. Между тем эта работа помогла бы четко определить границы территорий, нуждающихся в особой защите. По оценке ученых Институт географии, на проведение зонирования территории, включающей все 78 населенных пункта на побережье Байкала, необходимо не менее двух лет.