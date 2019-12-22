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23.12.2019

Ученые: Иркутский филиал СО РАН позволит завести в регион федеральные деньги

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук займется доведением до Приангарья федеральных средств. Об этом на пресс-конференции 23 декабря сообщил председатель ИрФ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков.

Напомним, филиал Сибирского отделения РАН появился в Иркутске этим летом, а предложение о его создании было одобрено в феврале 2019 года. Игорь Бычков был избран его директором 19 декабря. С 23 декабря планируют начать формирование президиума, а из их числа выберут бюро, чтобы филиал был готов работать с 2020 года.

– ИрФ СО РАН – это продолжение линии Российской академии наук, по сути – ее представительство здесь, в Иркутске, со всеми федеральными полномочиями. Что касается всех научных институтов в регионе, то они идут по линии министерства науки и высшего образования РФ, – пояснил Игорь Бычков.

Со своей стороны, директор Института земной коры СО РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб добавил, что после появления ФАНО – Федерального агентства научных организаций – из устава Сибирского отделения РАН исчезло упоминание научных центров, в том числе и иркутского. В связи с этим исчезла координирующая роль научных центров «на местах», Российская академия наук, по сути, присутствовала только в четырех городах – Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. И вот сейчас, наконец, появилась возможность устранить дисбаланс.

– Основная часть федеральных программ, проектов и средств остается в центральной части России. Что-то доходит до Сибирского отделения РАН и оседает в Новосибирске, так как никаких структур СО РАН больше нигде не существует. Филиалы – это точки Сибирского отделения РАН, через которые можно с ним взаимодействовать и заводить сюда федеральные программы напрямую. ИНЦ СО РАН такой точкой не являлся, потому что не имел полномочий, – сообщил Дмитрий Гладкочуб.

По его словам, ИрФ СО РАН будет проводить научно-методическое руководство. В числе основных задач – участие в национальных проектах. В программу развития СО РАН включены такие проекты из Иркутска, как цифровой мониторинг озера Байкал, постановка минеральных ресурсов на службу человеку, проекты, связанные с энергетикой, газонефтехимией и другие.

Еще одна задача касается экспертной функции. Напомним, ранее Сибирское отделение РАН подписало соглашение с компанией «ВЭБ-Инжиниринг» о проведении экспертизы возможных технологий утилизации.

– Сейчас рассматривается возможность подписания соглашения с «Газэнергостроем», который планирует быть новым единственным исполнителем работ по рекультивации накопленного ущерба от БЦБК. Соответственно, предполагается, что основная нагрузка по проведению экспертизы ляжет на ИрФ СО РАН, – рассказал Игорь Бычков.

Также подготовлен и представлен правительству России проект «Цифровые технологии мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Сибири». Он уже рассматривается в Минкомсвязи РФ. Это, по словам директора ИрФ СО РАН, еще одна из основных тем, которые будет координировать филиал. Финансирование по этим работам, как предполагается, будет идти через Сибирское отделение РАН.

Кроме того, запланировано два направления в рамках международного сотрудничества – это взаимодействие с Белоруссией в части разработки проекта по фиксации лесных пожаров «Космодозор», а также разработка совместных проектов с Монгольской академией наук и министерством науки, образования и туризма Монголии, в том числе, в рамках проектов РФФИ.

Игорь Бычков подчеркнул, что Иркутский филиал СО РАН не является юридическим лицом, вся хозяйственная деятельность на текущем этапе будет осуществляться через Сибирское отделение РАН.

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