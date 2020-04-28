Учёные из ИГУ, занимающиеся изучением байкальских биосистем, получили немецкие гранты

Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Грантовую поддержку Германской службы академических обменов DAAD получили молодые учёные НИИ биологии Иркутского государственного университета. Работу над своими исследованиями в 2020-2021 году они проведут в ведущих научных центрах Германии, сообщает пресс-служба иркутского вуза. Младший научный сотрудник лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» НИИ биологии ИГУ, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ Юлия Широкова получила грант на проведение работ по проекту «Механизмы адаптации к постепенному понижению температуры среды у байкальских и голарктических амфипод: сезонные изменения энергетического метаболизма и липидного обмена», В течение шести месяцев, с октября по март, молодой учёный будет проходить стажировку в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера — AWI (Бремерхафен). – Наша лаборатория на протяжении многих лет сотрудничает с научным коллективом из института имени Альфреда Вегенера и другими институтами, входящими в объединение имени Гельмгольца. Сейчас мы выполняем совместный проект по гранту «РНФ – Гельмгольц». Моя работа в Германии будет посвящена исследованию отличительных особенностей адаптации байкальской и голарктической фауны амфипод при сезонном похолодании, роли энергетического метаболизма и липидного обмена в этих процессах. Мы ожидаем, что байкальские амфиподы в ответ на понижение температуры среды должны определенным образом перестраивать свои метаболические системы, что позволяет им оставаться активными и способными к размножению в зимний период. Голарктические амфиподы, зимой впадающие в состояние, подобное оцепенению, должны замедлять энергетический метаболизм и липидный обмен, – сказала Юлия Широкова. Как отмечает учёный, результаты исследования могут иметь как теоретическую, так и практическую значимость: полученные данные будут полезны для понимания главных направлений адаптаций и метаболической компенсации водных организмов в изменяющихся условиях окружающей среды, а также для прогнозирования влияния изменения температуры на водные экосистемы. «Результаты имеют важное значение для будущих исследований эффектов глобальных климатических изменений на другие древние озера планеты. Материалы биохимических исследований могут способствовать выявлению новых молекул и биологических катализаторов, повышающих холодоустойчивость организмов, с перспективами практического применения результатов в различных областях биотехнологии и биомедицины», — отмечает Юлия. На стажировку в Центр экологических исследований им. Гельмгольца UFZ (Лейпциг) поедет младший научный сотрудник лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» НИИ биологии ИГУ, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ Анна Назарова. Молодой учёный будет работать над проектом «Изучение энергоэффективности ABC-транспортеров типа b у адаптированных к холоду рыб озера Байкал». — ABC-транспортер типа b (p-gp) – это белок, который выполняет функцию переноса химических веществ через мембрану клеток и является компонентом системы детоксикации организма. Данное исследование направлено на изучение энергетической эффективности ABCb-транспортеров Байкальских эндемичных рыб, адаптированных к низким температурам. Результаты данного исследования будут сопоставлены с существующими данными для организмов адаптированных к высокой температуре, таких как Danio rerio. Таким образом, будет проверена гипотеза о взаимосвязи энергии активации p-gp и адаптации к низкой температуре. Эти результаты будут необходимы для более детального понимания механизмов функционирования p-gp и их эволюционного развития. Работа будет проходить в Центре экологических исследований им. Гельмгольца UFZ – это один из крупнейших институтов Европы, в котором проводят исследования ABCb-транспортеров на международном уровне, — отметила Анна Назарова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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