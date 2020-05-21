Учёные изучат культурные коды в вербальных традициях народов Сибири и Дальнего Востока

Сибирь, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Институт филологии СО РАН получил мегагрант на создание междисциплинарной лаборатории, сотрудники которой займутся выявлением и изучением культурных универсалий в вербальных традициях народов Сибири и Дальнего Востока в системах фольклора, литературы и языка. Об этом сообщает журнал «Наука Сибири» . – Словесность включает три важные составляющие: язык, фольклор и художественную литературу. Целостное их исследование возможно при задании такого угла зрения, который позволил бы объединить их в рамках общего понятийного пространства. Таким пространством является вербальная практика, внутри которой можно говорить о вербальной культуре, а в рамках традиционных культур – о вербальных традициях. Разные вербальные традиции могут быть обобщены и систематизированы через понятие культурной универсалии, которая пронизывает самые разные культуры и самые разные слои каждой этнической культуры, – рассказывает руководитель мегагранта, заведующая отделом фольклористики и литературоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН доктор филологических наук Людмила Дампилова. – Благодаря систематизации культурных универсалий, мифологем, культурных смыслов и способов их кодирования можно определить, насколько взаимосвязаны менталитет сибирских этносов и их художественно-фольклорное мировосприятие. Культурные универсалии включают в себя константы (концепты в языке) и культурные коды. Культурные коды представляют собой совокупность знаков (символов), смыслов (и их комбинаций), которые заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности человека. Они служат неким ключом к пониманию того или иного типа культуры или определенного жанра. Этнокультурными константами называют все значимые понятия и смыслы, составляющие ядро каждой национальной культуры. Они заключены в фольклорных произведениях, художественной литературе, языке и выполняют широкий спектр социокультурных функций (трансляции, коммуникации, интеграции, адаптации и многие другие), формируя этническую идентичность. Все единичные этнические идентичности народов Сибири и Дальнего Востока собираются в общесибирскую, которая, в свою очередь, вливается в общероссийское и общецивилизационное поле. – В лингвистике, литературоведении и фольклористике существуют теоретические конструкты, которые могут претендовать на статус культурных универсалий. Однако состав таких универсалий оказывается зависим от специфики предмета изучаемой дисциплины. В лингвистике сформирована теория концепта, в этнолингвистике и фольклористике, применительно к обрядовому фольклору, – теория культурных кодов; в теории литературы – теория сюжета и мотива. Возникает необходимость объединяющего понятия, способного надстроиться над разной филологической предметностью, – говорит Людмила Дампилова. – Мы впервые распространяем понятие культурной универсалии сразу на три вербальных практики и рассматриваем их в масштабах региона Сибири и Дальнего Востока, объединяющего этносы с разными формами организации и бытования культур. Исследователи будут разрабатывать структурно-семантические принципы выделения культурных универсалий применительно к фольклору, формировать электронный корпус фольклорных текстов, организовывать публикацию расшифрованных материалов на электронном портале «Фольклор народов Сибири». – Одна из основных задач проекта – сделать описание и анализ концептуальных представлений о мире и человеке в литературах коренных народов Сибири и Дальнего Востока, проанализировать локальные культурные константы в русской литературе Сибири, в том числе миф о Сибири, как о лиминальном пространстве. Важно выявить в языках коренных народов Сибири более полный лексический материал, связанный с религиозной, мифологической, обрядовой и другими сферами, и представить его в виде словарных статей, – отмечает исследовательница. Миф (или мифопоэтика) о лиминальном пространстве – это метафора или художественная аллюзия к мифам о Беловодье, Мангазее, о чем-то далеком и недоступном. Так, известный российский литературовед Валерий Тюпа подробно развернул мифологему Сибири как страны мертвых с неизбежными атрибутами холода, зимы, ночной темноты. Эти атрибуты и образуют лиминальное пространство, ведущее либо к гибели, либо к преображению героя. В русской литературе примеры мифопоэтики такого пространства можно увидеть в произведениях «Войнаровский» Кондратия Фёдоровича Рылеева, «Послание в Сибирь» Александра Сергеевича Пушкина, «Русские женщины» Николая Алексеевича Некрасова. Поскольку проект междисциплинарный, он подразумевает несколько направлений работы. В области литературоведения – это комплексное исследование реализации культурных универсалий в литературах Сибири, специфики литературной жизни коренных и переселенческих народов этого региона. Также филологи будут изучать, что говорили о Сибири представители Русской православной церкви. В рамках фольклористического направления культурные универсалии впервые будут исследованы на материале фольклора коренных и переселенческих народов Сибири и Дальнего Востока. Наиболее ярко эти универсалии проявляются на уровне мифологических представлений, обрядовой практики и эпической традиции. Исследователи предполагают сделать аналитическое обобщенное описание сибирских сказаний об иконах, изучить сибирские сказания 17 – начала 18 века, в том числе в контексте традиций древнерусской агиографии (богословская дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости). Культурные универсалии будут выявляться и в языковых традициях. – Уязвимое положение сибирских языков и их недостаточная изученность обусловливают необходимость исследования разных языковых уровней (лексического, фонетического, грамматического), введения новых данных в научный оборот и образовательную сферу, – отмечает Людмила Дампилова. В рамках этнокультурного изучения языков Сибири планируется исследовать лексику духовной культуры, фонетические процессы, которые реализуются в словесных конструкциях. Так, например, лингвисты собираются изучить характеристики алтайской звучащей фольклорной речи, которая ранее не подвергалась систематическому исследованию. Кроме того, планируется проводить психолингвистические и этнограмматические эксперименты с применением компьютерных технологий. – Мы впервые решили соединить две проблемы: выявить специфику вербальных средств фольклора, литературы и языка каждого этноса и одновременно изучить их в сравнении, обнаруживая общесибирские черты. Никто еще так масштабно не исследовал вербальные традиции народов Сибири и Дальнего Востока в междисциплинарном и межпространственном аспектах, – рассказывает исследовательница. Несмотря на то, что в Сибири испокон веков проживали народы разного происхождения, с совершенно разными религиями, культурными традициями, в условиях территориальной близости они постоянно взаимодействовали друг с другом. В результате естественных контактов появились общие этнокультурные константы, формирующие социокультурное пространство региона. Так, культуры этносов Дальнего Востока больше похожи между собой, как и культуры этносов Южной Сибири или Севера. Общее есть и в фольклоре. Так, в эпических (и не только) текстах тюркских и монгольских народов прослеживается образ сироты, относимый учеными к персонажному коду: лирический герой часто лишен родителей. Универсальное очень ярко прослеживается и в обрядовом фольклоре. В нем присутствуют общие компоненты, в частности в обрядах поклонения горам и огню отмечается наличие общих слов, маркирующих понятия и атрибуты в ритуале. Вообще, обрядовая практика сибирских народов очень схожа между собой, но отличается от таковой у этносов Европы и западной части России. Во многом в появлении единых общесибирских универсалий виноват процесс глобализации. Так, исконно не было такого понятия, как единая литература народов Сибири. У одних народов она была только устной, у других была больше связана с религиозной, буддийской традицией. Со временем (с появлением Советского Союза) картина изменилась: сейчас зачастую этнические литературы пишутся на русском языке, что накладывает отпечаток на эти произведения. В то же время сочинения народов Сибири имеют свои особенности, отличающие их от других произведений российской литературы, яркий этнический характер. – Мы сейчас проводим глобальную работу в аспекте фольклора, языка. Изучаем лексический состав, единые обрядовые действа. Возможно, есть какой-то культурный код, связанный с климатическими особенностями Сибири. Отдельного исследования заслуживает мифологическая составляющая фольклора и литературы. Здесь мы тоже ищем общее и специфическое для каждого народа, смотрим, какие процессы трансформации, ассимиляции наблюдаются, – говорит Людмила Дампилова. – Необходимо изучить языковую составляющую обрядов, разделить их по территориальным, локальным особенностям, понять, где они трансформировались, где исчезли, где отсутствовали изначально, а где сохранились в неизменном виде, пройдя через века. Как это происходило, каков был исток этих обрядов? Только ли сибирское соседство диктовало эти общие черты? Проект рассчитан на три года. В его рамках в Институте филологии СО РАН создана лаборатория вербальных культур Сибири и Дальнего Востока, запланированы междисциплинарные экспедиции лингвистов, фольклористов, этнографов в разные регионы Сибири. Полученные данные будут сравниваться друг с другом, а также с наработками предыдущих лет, источниковыми и архивными материалами. Собранные фольклорные записи войдут в единый электронный корпус текстов на электронном портале «Фольклор народов Сибири». По результатам изучения религиозной, мифологической и обрядовой лексики народов Сибири и Дальнего Востока лингвистами будет подготовлен электронный озвученный сравнительный словарь на тюркских, уральских и тунгусо-маньчжурских языках. Существенную часть из суммы гранта планируется потратить на закупку современного оборудования, необходимого для фонетических исследований (стилистических и диалектных особенностей произношения и интонаций – всё это важно при изучении языков малочисленных народов). Ученые подчеркивают, что работа предстоит очень трудоемкая и масштабная. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

акцент наука

иркутская область

приоритет иркутск

сфо Тэги: View the discussion thread.