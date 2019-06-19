Учёные на примере лесничества в бассейне Байкала спрогнозировали вероятность природных пожаров

Бурятия, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) создали карту территории Гильбиринского лесничества в бассейне озера Байкал, на которой выделили участки леса, где вероятность возникновения пожара наиболее высока. Эти данные лягут в основу разрабатываемой геоинформационной системы для прогнозирования лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Учёные ТПУ вместе с коллегами из российских вузов и институтов работают над созданием системы прогнозирования возникновения лесных пожаров, которая учитывала бы несколько важных аспектов. Во-первых, особенности самой территории, во-вторых, метеорологические условия, в-третьих, антропогенную нагрузку. Предрасположенность самой территории к возникновению пожара ученые исследовали на примере Гильбиринского лесничества. Оно имеет площадь около 270 кв. км и расположено между Байкалом и Улан-Удэ, в природоохранной зоне. – Значение Байкала для всей планеты колоссально, это удивительная природная зона. И каждое лето бассейн озера страдает от лесных пожаров, – говорит руководитель проекта Николай Барановский. – Ориентироваться в прогнозе пожаров только на их статистику, то есть где были пожары в прошлый сезон, бессмысленно. Потому что могут быть, например, резкие погодные изменения, таких погодных условий просто могло не быть в прошлые годы, и статистика их не учитывает. Именно поэтому мы предлагаем опираться на другие данные. Оценить предрасположенность лесничества к пожарам ученым помогали снимки со спутника. С их помощью они выделили однородные участки и классифицировали их: определили, где находятся водные объекты, травы, болота, лиственный лес, старый хвойный лес. – В итоге мы отфильтровали сначала дороги – там нет лесного горючего материала, затем болота, водные объекты, дальше молодой лес, и остался старый сухой лес. Это самый опасный участок по характеристикам. Причем именно хвойный лес, не лиственный. Это связано с физическими характеристиками лесного горючего материала, – поясняет исследователь. В итоге на карте самые опасные участки были выделены красным, наименее опасные – синим. Кроме того, ранее ученые уже отработали фактор антропогенной нагрузки. Они разработали математические модели оценки влияния деятельности человека на лесную территорию. Ученые брали в расчет три типа объектов – точечные, линейные и площадные. К точечным, например, относятся кемпинги, населенные пункты, а к линейным – дороги. На таких территориях антропогенная нагрузка распределяется по-разному и в разной степени влияет на вероятность появления пожара. Все зависит от размера объекта – чем больше объект, тем выше потенциальная нагрузка на территорию. – Мы уже умеем оценивать предрасположенность территории к возникновению пожаров и вероятность, связанную с влиянием человека. Сейчас наши коллеги занимаются оценкой вероятности, связанной с грозовой активностью. Когда эти факторы соберутся в одну систему, по ней можно будет делать краткосрочный прогноз пожароопасной обстановки. То есть где конкретно с наибольшей вероятностью при данных погодных условиях, при данной грозовой активности и антропогенной обстановке возникнет лесной пожар. Речь идет именно о краткосрочном прогнозе, так как он наиболее точный. Именно на его основе можно принимать меры по усилению внимания к конкретным территориям, – говорит ученый. Проект поддержан Российским фондом фундаментальных исследований. Завершить исследования по этому проекту ученые планируют к 2021 году. Следующим этапом станет практическая реализация геоинформационной системы. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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