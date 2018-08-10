|Наука
|09.08.2018
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Учёные назвали самые безопасные заливы Малого моря Байкала
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Ольхонский район, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Учёные Лимнологического института СО РАН оценили санитарно-микробиологическое состояние акватории Малого Моря озера Байкал. Исследования проводились на грант фонда «Озера Байкал», сообщает пресс-служба организации.
Пробы поверхностного и придонного слоев воды учёные отбирали с 2 по 6 июля 2018 года в южной части Малого Моря – заливах Мухор, Хужир-Нугайский, Иркутская Губа – и юго-западной части в проливе Ольхонские Ворота. Это заливы Куркут, Хул, Загли и бухта Базарная.
В итоге специалисты пришли в выводу, что качество воды в заливах южной и юго-западной части Малого Моря соответствует СанПиНу. При этом в заливах Мухор и Иркутская Губа количество энтерококков превышало рекомендательные значения, что предполагает поступление свежего фекального загрязнения в воды заливов. Наиболее благоприятное санитарно-микробиологическое состояние отмечено в заливах Хул и Загли.
Эксперты отмечают, что в последние годы на озере Байкал, особенно в летнее время, складывается неблагоприятная санитарная обстановка. Из-за интенсивного туризма, увеличения числа судов и сбросов некачественно очищенных сточных вод из прибрежных населенных пунктов и туристических объектов на озеро возросла антропогенная нагрузка.
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