Ученые НИИ биологии ИГУ рассказали о своих исследованиях на форуме во Франции

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Научные сотрудники НИИ биологии Иркутского государственного университета приняли участие в работе 18-й международной конференции по амфиподам, прошедшей в городе Дижон (Франция).

Иркутские ученые представили научному сообществу ряд докладов по проводимым на Байкале исследованиям, сообщает пресс-служба ИГУ.

Всего в мире насчитывается около 9 тысяч видов амфипод (рачки-бокоплавы). На конференции были представлены все аспекты исследований ракообразных-амфипод: систематика, экология, биогеография, физиология, генетика, экотоксикология и т.д. Отметим, в Байкале их более 350 видов и подвидов. При этом амфиподы являются основой биоразнообразия озера – это самая большая группа организмов, представленная только эндемичными видами.

Участие в работе конференции приняли ученые НИИ биологии ИГУ: доктор биологических наук Максим Тимофеев, кандидаты биологических наук Денис Аксенов-Грибанов и Полина Дроздова, а также младшие научные сотрудники Антон Гурков и Ксения Верещагина.

– Мы представили серию докладов, отражающих различные направления проводимых учеными нашего института научных исследований байкальских и палеарктических амфипод: от фундаментальных экофизиологических и молекулярно-биологических работ, до ориентированных и прикладных исследований в области биосенсорики и биофармацевтики, – отметил Максим Тимофеев.