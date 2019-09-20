Учёные подтвердили наличие в лесах Слюдянского района нового вредителя

Слюдянский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» подтвердили, что в леса Слюдянского района завезли новый вид вредителя – уссурийского полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Насекомое выявили на площади 11,5 га. Уссурийский полиграф представляет опасность для лесов Сибири, повреждает в основном пихтовые леса, но адаптируется к питанию на ели. В последние годы учёные отмечают массовое размножение этого жука-короеда.

В связи с выявлением нового вида карантинного объекта внесены изменения в приказ управления Россельхознадзора о карантинных фитосанитарных зонах и режиме.

Напомним, в феврале 2019 года о новом виде вредителей заявили в министерстве лесного комплекса Иркутской области. Добавим, что леса Иркутской области несколько последних лет атакует сибирский шеклопряд. К середине 2018 года стало известно, что сибирский шелкопряд, по оценкам лесопатологов, распространился на площади 20 тысяч 800 га. Насекомое поедает преимущественно кедр, но при его отсутствии нападает на другие хвойные растения.