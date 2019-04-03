Учёные: последний этап «пробуждения» древних вулканов в горах Саянского горного хребта, возможно, ещё не закончен

Бурятия, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские и новосибирские ученые исследовали тефры (вулканический пепел) из озёр долины реки Жом-Болок в Бурятии, чтобы узнать, когда происходили самые новейшие извержения в горах Саянского горного хребта. Результаты показали: последний этап «пробуждения», возможно, еще не закончен. Об этом сообщает журнал «Наука в Сибири» . – Жом-Болок – это крупнейшая область голоценовых извержений, происходивших в Азии за последние 12-13 тысяч лет. Эти извержения были очень мощными, они исторгли порядка шестнадцати кубокилометров базальтовой лавы, которые на 80 километров стекали вниз по долине и сформировали слой вулканических пород толщиной около 200 метров, – рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН доктор геолого-минералогических наук Сергей Кривоногов. – Извержения Жом-Болока интересны тем, что, возможно, они еще будут продолжаться. Поэтому многие ученые, особенно иркутские, очень пристально исследуют области вулканизма Саянского горного хребта. Поскольку базальты долины Жом-Болок – это очень молодые образования, их не удалось датировать с помощью традиционных калий-аргонового или аргон-аргонового методов. Материала для радиоуглеродного датирования на вулканических полях было найдено мало, тем не менее иркутские исследователи смогли описать историю Жом-Болока. Так, выяснилось, что самые древние извержения, которые удалось установить, были здесь 13-14 тысяч лет назад, а самые поздние – не более 800 лет назад (что по геологическим меркам практически современность). Старший научный сотрудник Института земной коры СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Александр Щетников и главный научный сотрудник Института геохимии имени Виноградова СО РАН доктор географических наук Елена Безрукова попытались уточнить данные предшественников с помощью методов тефрохронологии. Тефра – это вулканический пепел: мельчайшие стекловидные кусочки вулканического вещества, которые поднимаются в воздух во время извержения. Они способны разноситься на очень большие расстояния. Если идентифицировать слои тефры (а ее частички можно увидеть под микроскопом, выделить и посчитать), то можно создать хронологическую шкалу извержений. Однако для этого нужно найти места, где бы эти слои накапливались и не размывались, то есть сохранялась их непрерывная последовательность. Такие последовательности могут быть обнаружены в озерах и болотах. Иркутские ученые исследовали несколько озер окрестностей Жом-Болока и выбрали озеро Каскадное-1, которое находится в непосредственной близости от зоны вулканов, но напрямую с вулканическими полями не связано. Продукты извержения в него не изливались, а тефра могла попасть только по воздуху. Другая важная особенность этого озера кроется в его названии. Оно является самым низкорасположенным, то есть самым древним из каскада моренных озер, образующихся по мере отступания ледника. Поэтому ученые предположили, что в нем можно найти наиболее длительную запись вулканических событий. – Наши иркутские коллеги, используя лошадей, на руках занесли туда лодки и буровое оборудование и специальным пробоотборником взяли керн озерных отложений. Потом в лаборатории этот керн вскрыли и начали изучать, – говорит Сергей Кривоногов. Коллектив ученых, возглавляемый Александром Щетниковым и Еленой Безруковой, исследовал каждый сантиметр осадков на наличие в них вулканического стекла. Оно присутствовало в 53 из 150 проб. Затем применили радиоуглеродный метод датирования. В озерных отложениях есть органика (остатки растений), поэтому на ускорительном масс-спектрометре удалось получить семь датировок, что в два раза увеличило общее количество датировок Жом-Болока. Затем ученые провели анализ всех новых и ранее опубликованных материалов, чтобы проверить, насколько они геологически непротиворечивы и достоверны. – Оказалось, что осадки в озере формировались на протяжении последних 14 тысяч лет – от времени отступания ледника до современности (хотя озеро пробурили не до подстилающих пород, вряд ли тефры окажутся намного древнее, потому что 14 тысяч лет назад – это как раз то время, когда ледники Саян начали активно отступать). Возрастная модель вполне реалистична. Она позволяет нам распределить слои тефры по возрастной шкале. Много слоев вулканического пепла – фактически непрерывно в каждом сантиметре – было обнаружено в нижней части осадков, охватывающей период 14-11 тысяч лет назад. В это время происходили очень интенсивные извержения. Правда, мы подозреваем, что здесь сыграл свою роль и отступающий ледник, тающая вода от которого стекала в озеро, вместе с нею туда могла попасть и дополнительная тефра. Тем не менее эти данные совпадают с результатами предшествующих исследователей, показывающих: самые мощные извержения были именно в этот период, – рассказывает Сергей Кривоногов. Примерно с 11 до 6 тысяч лет назад извержения продолжались с определенной частотой (промежутки между ними длились с от 300 до 800 лет), а затем прекратились. С 6 тысячи до 1,6 тысяч лет назад в озерных отложениях слои тефры не были обнаружены, что указывает на продолжительный период вулканического сна или молчания. Этот этап предшествующим исследователям зафиксировать не удавалось. С 1 600 до 800 лет назад снова произошло несколько извержений, на которые указывают четыре слоя тефры. – Это современный, самый близкий к нам этап активности вулканического поля Жом-Болока. И мы не можем с определенностью сказать, что он уже завершился. Поскольку 800 лет – это вполне нормальный для Жом-Болока промежуток времени между извержениями, – говорит Сергей Кривоногов. По словам учёных, это исследование имеет большое значение для реконструкций новейшей вулканической истории и изменений климата Саянской горной области. – В периоды вулканизма пепел и газы могли влиять на оптические свойства атмосферы и через нее – на региональный климат. Однако комплексное изучение отложений показало, что извержения Жом-Болока слабо воздействовали на осадконакопление в озере. Наоборот, «климатическая машина» могла быть взаимосвязана с вулканизмом через механизм гляциоизостазии (очень медленные вертикальные и горизонтальные движения земной поверхности на территориях оледенения в процессе таяния ледников – прим. ред.). Так, известно, что огромный вес древних ледников влиял на тектонику горных стран. Снятие гляциоизостатической нагрузки в позднеледниковье могло пробудить вулканы, – отмечает Александр Щетников. Елена Безрукова считает: исследования показали, что отложения озера Каскадное-1 являются прекрасным архивом, хранящим непрерывные летописи природных изменений гор Восточного Саяна. Ведущиеся сейчас палинологические (комплекс отраслей наук, в первую очередь ботаники, связанных с изучением пыльцевых зерен и спор – прим. ред.) исследования позволят нам получить новые сведения об изменениях растительности и климата. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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