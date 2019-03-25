Ученые Приангарья 3 апреля встретятся на сессии к 70-летию академической науки в Восточной Сибири

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Юбилейная научная сессия состоится 3 апреля 2019 года в конференц-зале Института динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН. Руководители академических учреждений Иркутской области расскажут о самых значимых достижениях иркутских ученых для российской и мировой науки, повлиявших на многие сферы деятельности человека.

– 1 февраля этого года ИНЦ СО РАН отпраздновал 70-летие как правопреемник Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР, а на юбилейной научной сессии мы расскажем о достижениях всех наших институтов за это время, – сказал научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН академик Игорь Бычков.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, за десятилетия в иркутских институтах были разработаны принципиально новые лекарства, новые подходы к изучению солнечно-земных связей и энергетических систем. Изучались и разрабатывались месторождения природных ископаемых, проводились многостороннее изучение Байкала и его экосистемы, создавалась теория управления динамическими системами, новые информационные технологии. Иркутск является одним из центров исследований в области медицины и сельского хозяйства.

– За 70-летний путь наши ученые получили результаты, ставшие передовыми не только для Советского Союза, Российской Федерации, но и существенно изменили научный мировой ландшафт, – отметил Игорь Бычков.

В настоящее время, несмотря на финансовые сложности, академические учреждения Приангарья продолжают активно вести исследования, проявляют инициативу в создании научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал», научно-исследовательских центров мирового уровня, участвуют в национальном проекте «Наука» и создании опорных школ РАН.

– Научная сессия – одна из лучших форм для комплексного взгляда не только на современное состояние фундаментальной науки академических институтов, но и на возможные пути развития Иркутской области, совершенствование образования. В свое время создание академических институтов значительно повлияло на всю научно-образовательную сферу Иркутской области и Восточной Сибири. Академические институты с самого начала взаимодействовали и продолжают сотрудничество не только с вузами, но и со школьными учреждениями региона, – подчеркнул Игорь Бычков.

СПРАВКА:

Иркутский научный центр СО РАН был создан распоряжением Совета Министров СССР от 1 февраля 1949 года и постановлением президиума Академии наук СССР от 24 февраля 1949 года как Восточно-Сибирский филиал АН СССР. С организацией в 1957 году Сибирского отделения АН СССР вошел в его состав. Создание ВСФ АН СССР положило начало формированию академического сектора в Восточной Сибири.