Учёные рассказали об особенностях Чаянды, откуда запустили «Силу Сибири»

Якутия, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возраст отложений Чаяндинского месторождения в республике Саха (Якутия) – около 600 млн лет. Запасы накопились там благодаря водорослям, цианобактериям и, предположительно, грибам, сообщает журнал «Наука в Сибири». – Чаянда – название идет от одноименной реки, левого притока река Нюя – имеет огромные запасы природного газа (более 1,5 триллионов кубических метров), нефти (не менее 70 млн тонн), газового конденсата (более 22 млн тонн). Причем в природном газе высоко содержание гелия, ориентировочно – треть запасов в РФ, а также имеются и другие составляющие (этан, пропан и бутан), – поясняет главный научный сотрудник Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (Якутск) доктор геолого-минералогических наук Пётр Колосов. Ещё одна особенность Чаяндинского месторождения заключается в том, что запасы углеводородов сосредоточены в древних слоях пород позднедокембрийского возраста. – Во второй половине 20 века, когда геологи и геофизики работали над обоснованием нефтегазоносности Чаянды, было принято считать, что в таких породах нет смысла искать залежи нефти и газа промышленного значения, так как в те далекие времена не существовало большого объема биомассы (исходного органического вещества для образования углеводородов). Возможные их скопления могли не сохраниться за столь длительное время, – комментирует Пётр Колосов. – Учёные ещё не могли сказать, имеется ли необходимая органика в значительном объеме на юго-западе Якутии в осадочных толщах докембрийского (ранее 541 млн лет назад) возраста. Геолог отмечает, что на начальном этапе развертывания работ по прогнозированию месторождения очень важно было научно обосновать целесообразность поиска, и большое значение имели региональные геологические исследования: как научные, так и производственные. В их числе – и палеонтологические работы. – В 1976 году по результатам многолетних фундаментальных исследований древних микроорганизмов, а также вмещающих их слоев осадочных пород я от имени Института геологии подготовил и передал существовавшему тогда тресту «Якутнефтегазразведка» научно-практическую рекомендацию провести поиск залежи нефти и газа в так называемых ботуобинских песчаниках позднедокембрийского (вендского) возраста, распространенных на склонах и сводах древних поднятий, – рассказывает Пётр Колосов. – В указанных песчаниках в 1979 году был получен газ. Это было начало открытия Чаянды. В этом же ботуобинском горизонте открыты Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Бэс-Юряхское месторождения, а также около десятка средних и мелких по запасам месторождений. Как мы видим, опережающие производственную практику фундаментальные исследования оказались весьма эффективными. Работая с древними горизонтами, учёный обнаружил десятки родов и видов микроорганизмов, а позже было установлено: для образования углеводородов докембрийского возраста исходным органическим веществом служили эти микроорганизмы (водоросли и цианобактерии). Судя по мощностям (до сотен метров) органогенного происхождения осадочных пород, эти организмы процветали в течение более 300 миллионов лет в крупном морском бассейне (Предбайкальском прогибе), располагавшемся южнее Чаянды, там, где в наши дни течет Лена и ее правые притоки: Витим, Большой Патом, Чара и другие. – На глубине около 4-5 километров органическое вещество циано- и фитобентоса (а не фитопланктона, как предполагали некоторые ученые) превращалось в миграционноспособные углеводороды, которые затем мигрировали как горизонтально, так и вертикально, образовывали залежи под плотными породами, формировали Чаянду, Среднюю Ботуобию, Тас-Юрях и другие месторождения нефти и природного газа. В толщах, где обнаружены залежи, нет богатой органики, сами залежи присутствуют в относительно небольшой мощности (толщины) осадочных толщах, залегающих на кристаллическом фундаменте. Из этого совершенно ясно, что богатые залежи образовались в результате миграции углеводородов. Так, на примере вендского возраста месторождений на юго-западе Якутии впервые в мире было доказано, что для образования богатых залежей углеводородов позднедокембрийского возраста исходным органическим веществом служат цианобактерии и водоросли. Раньше это лишь предполагали, – говорит Пётр Колосов. Эти палеонтолого-стратиграфические исследования рифейских и вендских отложений на юго-западе Якутии стартовали задолго до начала непосредственно поискового бурения на нефть и газ. Работы базировались на огромном фактическом материале множества выходов осадочных толщ на дневную поверхность, а также многочисленных образцах керна (столбиках породы, поднятых буровым снарядом – трубой) из 170 глубоких скважин – 29 из них в районе Талакана и Чаянды. – Во время каждой полевой экспедиции приходится собрать до тысячи образцов горных пород, – поясняет Пётр Колосов. – Из них в лабораторных условиях в институте изготавливают несколько тысяч препаратов. В этих препаратах под оптическим и сканирующим электронным микроскопами ведется поиск остатков микроорганизмов, обычно они размерами всего несколько десятков микрон. Если в результате многодневного просмотра ста препаратов в одном-двух из них находишь какие-нибудь вполне определимые останки, то это хорошо. В последние годы учёный выяснил, что в копилку исходного органического вещества в Чаяндинском месторождении свой вклад, по-видимому, внесли и грибы, особенно дрожжи, которые в водорослевой питательной, относительно теплой морской среде бурно размножались. Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири». Договор о восточном маршруте экспорта российского природного газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Экспортная производительность газопровода составляет 38 миллиардов кубометров в год. Природный газ будет транспортироваться по магистрали с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Трасса газопровода протяжённостью около 3000 километров проходит по территории Иркутской области, республики Саха и Амурской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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