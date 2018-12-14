Ученые: рядом с Иркутском раз в полторы тысячи лет происходит «чудовищно сильное» землетрясение

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники иркутского Института земной коры СО РАН занимаются составлением карт сейсмического районирования для территории Российской Федерации. Как сообщает «Наука в Сибири», в одном из последних исследований удалось показать, что в предыдущих картах опасность землетрясений для Кодаро-Удоканской горной системы (Забайкалье) была преувеличена, а значит, можно приступать к разработке находящихся в этой местности перспективных месторождений. – Одна из проблем, которой мы занимаемся, – стараемся определить степень сейсмической угрозы для крупных районов России. Эти работы представляют собой синтез всех геолого-геофизических материалов, позволяющих показать степень сейсмической опасности, выраженную в определенных величинах, на той или иной территории, – рассказывает главный научный сотрудник ИЗК СО РАН доктор геолого-минералогических наук Валерий Имаев. Карты сейсмического районирования для России составляются с советского времени и переиздаются силами отечественных геологических организаций (с учетом последних исследований и данных) раз в 10-15 лет. Так, предпоследняя была выпущена в 1997-м, а последняя – ОСР-2016 – в прошлом году. Получать информацию, позволяющую по-новому очертить границы такой карты, иркутским ученым позволяет разработанный в ИЗК СО РАН палеосейсмогеологический анализ. Идеи, легшие в основу этого метода, были заложены здесь же (тогда – в Институте геологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР). Основатель сибирской школы сейсмогеологии Виктор Солоненко и первый директор института Николай Флоренсов обратили внимание, что можно находить следы древних землетрясений в современном рельефе и в отложениях. Поначалу в научном сообществе оспаривали этот метод, однако после того, как иркутские исследователи перевернули представления о сейсмической опасности Кавказа, он приобрел общемировую известность. Раньше для структур Большого Кавказского хребта (а именно с его активностью связывается опасность для всего Кавказа) и его предгорий максимальная магнитуда возможных землетрясений определялась в 6-6,5 по шкале Рихтера или 7-8 баллов по шкале MSK-64. После полевых экспедиционных работ по новой методике, она стала оцениваться в величину 7,5-8 или 10-11 баллов. Палеосейсмогеологический анализ заключался в детальной ревизии всех геолого-геоморфологических данных и материалов различных дистанционных съемок (например, с воздуха или космических). Скрупулезно изучая обвалы, перекрывающие осыпи и другие формы рельефа, подбирая комбинации: геологических пород, уклонов, степени изрезанности рельефа, активности подъема территории – ученые пытаются понять: какие причины способствовали возникновению землетрясений и способны ли эти же причины спровоцировать катастрофы в будущем. – Вся геология базируется на принципе актуализма: если в определенном месте что-то было, то с высокой вероятностью может произойти и в будущем, – комментирует Валерий Имаев. Самые ранние землетрясения, следы которых удается проследить в рельефе, произошли около десяти тысяч лет назад. – Изучение рационального природопользования, которое позволит свести технологические и техногенные угрозы жизни населения к минимуму, очень важно и входит в одно из приоритетных направлений, представленных президентом России для научных задач, – говорит ученый. Так, благодаря сопоставлению результатов геологических исследований и данных GPS-наблюдения Земли, позволяющих отслеживать смещения величиной буквально в десятки сантиметров, было определено, что стенки Байкала постепенно расходятся друг от друга. Если ничего не изменится, то трещина постепенно будет расширяться и через несколько десятков миллионов лет расколет земную кору до Охотского моря. Тогда на месте Байкала образуется маленький океанический бассейн. Много работ было проведено по Монголии. В частности, оказалось, что сейсмическая опасность для Улан-Батора была преуменьшена (согласно последним исследованиям она оценивается в восемь-девять баллов интенсивности). А поскольку там строительство ведется очень бурно и нередко к нему привлекаются неспециалисты (например, рабочие из Китая), то надежность и безопасность возведенных зданий находится под большим вопросом. Вероятность возникновения сильных землетрясений в Кодаро-Удоканской горной системе в предыдущих картах, наоборот, переоценили. Это район очень многообещающий с промышленной точки зрения, где находится большое скопление перспективных месторождений (Удоканское медное, Чинейское и другие). – Все карты, которые рисовали предшественники, были более мелкомасштабными и не позволяли начать развивать эти месторождения в полной мере, так как там была отмечена опасность девяти-десятибалльных землетрясений. Результаты наших исследований однозначно говорят о том, что опасность преувеличена и на самом деле реально не превышает восьми баллов интенсивности по шкале MSK-64, – сообщает ученый. – Однако недалеко от Иркутска расположен Главный Саянский разлом, где с периодом в 1500, 1700 и 2300 лет происходит одно чудовищно сильное землетрясение. Мы должны об этом помнить и знать, что в будущем оно может повториться. 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