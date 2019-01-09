Ученые Сибири помогут нефтяным компаниям оценить выгоду от разработки месторождений

СФО, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Сибирские ученые разработали методику, которая поможет нефтяным компаниям оценить, выгодно ли осваивать то или иное месторождение, а государству – решить проблемы с заполнением нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Как сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири» со ссылкой на журналы «Проблемы теории и практики управления» и «Транспорт: наука, техника, управление», не каждое нефтяное месторождение в принципе способно принести доход. Поэтому, прежде чем разрабатывать конкретный участок, компания должна с максимальной точностью определить, выгодно ли это в финансовом отношении. Причем такие прогнозы важны не только для частного бизнеса как пользователя участка, но и для собственника – государства: по итогам 2018 года доля доходов от нефтяной отрасли, поступающих в федеральный бюджет, составит 46%. – Компании-недропользователи обязаны оценивать, целесообразно ли осваивать то или иное месторождение с экономической точки зрения: в законодательстве есть понятие «рентабельные к разработке запасы» (это те запасы, извлечение которых окупится), однако не установлено, как должна определяться рентабельность, – говорят ученые. Сейчас в Роснедрах пишут инструкции, которые помогут оценивать экономическую эффективность освоения нефтяных участков и месторождений. Соавторами этих рекомендаций выступает коллектив Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН. В состав государственных инструкций должна войти методика геолого-экономической оценки нефтяных участков, созданная в Центре экономики недропользования нефти и газа ИНГГ СО РАН. Информация о ресурсах, полученная в ходе геолого-разведочных работ, изначально является предположительной. Только со временем, вкладывая большое количество средств в изучение недр, можно собрать более достоверные сведения об участке. С помощью геолого-экономической оценки компании могут понять, какие объемы вложений целесообразны: посчитать имеющиеся запасы и ресурсы, затраты на геологическую разведку, бурение скважин, обустройство, транспортную инфраструктуру, потенциальные инвестиции и построить прогноз на 30-40 лет. Ученые отмечают, что иметь в руках действенный инструмент оценки запасов и ресурсов особенно актуально для Восточной Сибири, где нефть является трудноизвлекаемой, а магистральный трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» имеет проблемы с наполнением и выходом на полную мощность. Планируется, что наполнять ВСТО будут месторождения региона, однако темпы их подготовки не успевают за строительством магистральной трубы. – Например, «Транснефть» уже отчиталась, что готова прокачивать по ВСТО-1 почти 60 миллионов тонн, а на месторождениях региона добыча составляет около 50 миллионов, и часть этой нефти поступает на внутренний рынок. Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы тоже не могут обеспечить сырьевой базой свои участки. Такая же ситуация с ответвлением Куюмба – Тайшет, оно сейчас может принять 15 миллионов тонн, а реальное заполнение трубы существенно ниже этой цифры, – поясняет ведущий научный сотрудник ИНГГ СО РАН доктор экономических наук Ирина Филимонова. У месторождений Восточной Сибири сложный для прогнозирования характер: нефть здесь очень высокого качества, легкая, низкосернистая, однако она залегает таким образом, что там, где предполагались запасы, при бурении их может не оказаться. Между тем рынок Азиатско-Тихоокеанского региона является премиальным. Цены на нефть здесь выше, чем в Европе и США, кроме того, у него хорошие перспективы: в то время как европейский рынок стагнирует, азиатский стабильно растет, в первую очередь за счет Китая. Методика, разработанная в ИНГГ СО РАН, позволяет, в частности, определить эффективность совместного освоения месторождений и строительства отводов для передачи нефти оттуда до ВСТО. ТЕПЕРЬ: новости науки в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... всто

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