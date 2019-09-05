Учёный из ИГУ объяснила причины «локального апокалипсиса» в Боханском районе 3 сентября

Боханский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более трёх тысяч жителей, 20 социальных объектов и 10 посёлков остались без электричества в Боханском районе 3 сентября. Ранним утром того дня малочисленные свидетели увидели яркую и продолжительную вспышку на центральной подстанции райцентра, а потом все вокруг погрузилось в темноту. Причина этому локальному апокалипсису – интенсивная грозовая деятельность. Подробнее об этом с точки зрения учёного-метеоролога рассказала доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева. – Гроза, прошедшая 3 сентября в Боханском районе, отмечалась на фоне положительных аномалий среднесуточных температур, которые сохранялись устойчивыми с третьей декады августа и 2 сентября достигли максимальных значений. В таких аномальных условиях достаточно небольшого охлаждения в ночные часы, прохождения атмосферного фронта или мезоциклона, чтобы сформировалась гроза. Так и произошло, – рассказала она. Как отметила учёный, сентябрь в регионе – это месяц с минимальным количеством случаев с грозой. Однако, анализ спутниковых данных, высотного радиозондирования и синоптических карт указывает на то, что на грозовом фронте 3 сентября могли возникнуть благоприятные условия для формирования не типичных для области так называемых суперячейковых грозовых облаков. – Развитие грозового облака 3 сентября по вертикали могло достигать 12-13 км при нижней границе облака на высоте порядка 940 метров. При этом на его образование повлияли ветры переменного направления, вызывающие вращение, и струйные течения не только в верхней, но и средней тропосфере. Следствием прохождения таких суперячейковых облаков мог стать электрический искровой разряд, который нарушил работу подстанции в Бохане, либо, что менее вероятно, шаровая молния, – поясняет метеоролог. Инна Латышева отметила, что суперячейковые грозы представляют серьёзную опасность, прежде всего, для полётов воздушных судов, так как сопровождаются целым комплексом опасных явлений для авиации, включая турбулентность и возможное обледенение. Спрогнозировать их появление достаточно сложно. Учёный называет причиной этому их малую изученность, так как на территории Иркутской области нет ни одной метеорадиолокационной станции, а единственным дополнительным инструментом кроме прогностических карт погоды являются снимки облачности. – Климат в Иркутской области меняется, и наблюдаемые нами изменения все больше указывают на высокую вероятность суперячейковых грозовых облаков. Не стоит забывать, что в условиях положительных аномалий температур в Иркутске 3 декабря 2013 года отмечалась еще более редкое событие – зимняя гроза и удивительно, что причины ее образования во многом схожи с сильной грозой 3 сентября 2019 года, – говорит Инна Латышева. Отметим, первое описание шаровой молнии появилось в 1638 году в Англии. На сегодня библиография по ней насчитывает более двух тысяч научных статей и уверенно лидирует в списке малоизученных опасных природных явлений. Отчасти это связано с низкой статистической вероятностью данного события и визуальным способом ее определения. Происхождение шаровой молнии до сих пор остается загадкой для ученых. Существует несколько сотен гипотез ее происхождения, но ни одна из них не считается окончательной. В настоящее время, по мнению учёных, более очевидна связь шаровой молнии с грозовой обстановкой. По материалам пресс-службы ИГУ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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