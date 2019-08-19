Юные метеорологи изучали атмосферу над Байкалом

Бурятия, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Преподаватель Иркутского государственного университета выступил руководителем секции «Юный метеоролог» 11-й Байкальской международной школы, прошедшей в поселке Танхой с 5 по 16 августа.

Ее участники провели метеорологические исследования 100-метрового слоя атмосферы на побережье Байкала, сообщает пресс-служба ИГУ.

Школа – это образовательная площадка, участниками которой ежегодно становятся ученики 6-11-х классов и студенты. Они работают в исследовательских секциях под руководством ученых и оценивают свою готовность к выбору биологических, экологических и инженерных профессий. Организатор – Байкальский инновационный центр.

Секция «Юный метеоролог» в этом году была впервые введена в программу Школы. Основное внимание на ней уделялось практическому применению современных методик метеорологических наблюдений и анализу полученных данных. Руководить секцией организаторы пригласили старшего преподавателя кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Павла Найденова.

Отметим, что проведенная на секции работа стала одним из этапов большой научной работы по выявлению особенностей вертикального распределения метеорологических параметров в котловине озера Байкал, которую ведут ученые-метеорологи ИГУ.

– Основной идеей при подготовке плана работы к предстоящей школе стало предоставление школьникам возможности пройти полный цикл научного эксперимента. В нашем случае – метеорологического. Все это дало ребятам основное понимание всего процесса от возникновения идеи эксперимента к созданию плана действия, сборке аппаратуры и затем непосредственно сбору данных и анализу полученных результатов. Таким образом, у детей уже сейчас формируется ясное представление о работе настоящих ученых, а также интерес к науке в целом, – говорит Павел Найденов.

На секции школьники использовали наиболее современные технологии. Например, для вертикального зондирования температуры и относительной влажности использовался квадрокоптер. Или ежесекундные градиентные метеорологические наблюдения тех же характеристик на определенных высотах проводились с помощью приборов, которые собрали и запрограммировали юные исследователи. Корпуса для них спроектировали и распечатали на 3D-принтере также во время обучения.

– Очень доволен тем, как ребята отнеслись к выполнению тех задач, которые я ставил. Чувствовался неподдельный интерес ко всему происходящему. Наш опыт показывает, что использование современных технологий в процессе обучения весьма положительно сказывается на заинтересованности молодого поколения к метеорологии. Из таких ребят, на наш взгляд и как показывает практика, получаются самые лучшие абитуриенты, – подчеркнул Павел Найденов.

Между тем полученные с помощью школьников результаты позволили ученым выявить очень тонкие моменты в структуре и трансформации атмосферы на Танхойском побережье озера Байкал и дали возможность сделать выводы о суточном ходе стратификации. При этом, как отметил Павел Найденов, некоторые установленные параметры являются ранее не исследованным материалом, а это открывает новые возможности в более глубоком понимании особенностей циркуляционного режима атмосферы на Байкале.