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28.04.2018

В Академгородок из 130 квартала переедет иркутский Экспериментарий

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Экспериментарий объединится со своим филиалом в микрорайоне Академгородок. Музей занимательной науки в 130 квартале будет работать до середины мая.

Как сообщают организаторы, «объединение филиалов вызвано желанием создать один крупный и еще более интересный интерактивный Экспериментарий, а также повышением уровня арендной платы в 130 квартале».

В настоящее время рассматриваются также варианты открытия филиала Экспериментария в другом месте центральной части города.

Напомним, в 130 квартале по ул. Седова, 2 музей работал пять лет.

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