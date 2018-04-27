|Наука
|28.04.2018
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В Академгородок из 130 квартала переедет иркутский Экспериментарий
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Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский Экспериментарий объединится со своим филиалом в микрорайоне Академгородок. Музей занимательной науки в 130 квартале будет работать до середины мая.
Как сообщают организаторы, «объединение филиалов вызвано желанием создать один крупный и еще более интересный интерактивный Экспериментарий, а также повышением уровня арендной платы в 130 квартале».
В настоящее время рассматриваются также варианты открытия филиала Экспериментария в другом месте центральной части города.
Напомним, в 130 квартале по ул. Седова, 2 музей работал пять лет.
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