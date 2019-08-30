В Баргузинском заповеднике Бурятии пересчитали черношапочных сурков

Бурятия, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Баргузинском заповеднике Бурятии провели учет черношапочного сурка. Как и в предыдущие годы, ученые для этого посетили шесть постоянных площадок в гольцовом поясе.

В этом году сурки присутствовали только на двух площадках – в верховьях рек Шумилиха и Таламуш. В остальных местах этих зверьков, как и в предыдущий год, не обнаружено. По результатам проведенного учета ученые пришли к выводу, что численность сурка сохраняется на прежнем, однако низком уровне.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», методика учета сурка заключается в подсчете особей визуально, с помощью бинокля, с расстояния 100-150 м. Учет проводится в утреннее и вечернее время, когда сурки греются на камнях.

Основные поселения сурков располагаются в нижней части склонов в истоках рек и ручьев на высоте от 1500 до 1900 м над уровнем моря. Наиболее благоприятными местами обитания для них являются участки, где лужайки луговой растительности перемежаются с выходами каменистых россыпей и буграми мелкозема. Нижними границами местообитания являются участки контакта горных лугов и кедрового стланика, кустарниковых ив и березы.

Каждый год с середины июля по конец августа научные сотрудники проходят около 100 км, чтобы провести исследования и пересчет численности в колониях черношапочного сурка. Чтобы добраться до пробных площадок, учетчик за две недели преодолевает несколько горных перевалов, высота которых достигает 1900 м над уровнем моря.

– В горах почти весь маршрут научный сотрудник преодолевает по звериным тропам, протоптанным медведями, лосями и северными оленями, – говорят специалисты «Заповедного Подлеморья». – Эти тропы часто проходят через кустарниковые ивы и кедровый стланик, иногда теряются в них.