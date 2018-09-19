В Байкало-Ленском заповеднике за лето насчитали 112 видов птиц

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкало-Ленском заповеднике подвели итоги летнего учета птиц. В этом году было зарегистрировано 112 видов, включая девять краснокнижных – это орлан-белохвост, беркут, сапсан, балобан, скопа, черный аист, филин, большой кроншнеп, азиатский бекасовидный веретенник.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», комплексные учеты птиц, а также специальные учеты водоплавающих и куриных птиц проводятся в Байкало-Ленском заповеднике ежегодно. Многолетние наблюдения позволяют ученым отследить тенденции в динамике численности птиц и изменения в фенологических датах: сроки гнездования, прилета и отлета птиц.

В ходе летнего мониторинга в заповеднике специалисты учреждения провели цикл наблюдений за птицами, собрали материал по видовому составу птиц, как массовых видов, так редких и краснокнижных видов. Для мониторинга видового состава и численности птиц использованы традиционные зоологические методы исследований: регистрация встреч птиц, маршрутные учеты, в общей сложности за 36 полевых дней пройдено 160 км учетных маршрутов.

– В ходе работ были зарегистрированы редкие виды для заповедника, такие как клинтух, чернозобая гагара, красношейная поганка. Два первых вида на территории заповедника гнездятся крайне редко, а численность поганки в последние два года резко растет: на озере в районе мыса Большой Солонцовый отмечено более 60 особей, – рассказала ведущий научный сотрудник отдела науки «Заповедного Прибайкалья» Наталья Оловянникова.

К слову, второй год подряд на побережье Байкала в районе мыса Покойный отмечается белолобый гусь. Среди уток на побережье Байкала наиболее многочисленны были гоголь и средний крохаль, в последние годы увеличивается численность у горбоносого турпана. У куриных незначительно растет численность тетерева.