|Наука
|16.01.2020
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В Большом иркутском планетарии исполнят «Музыку двух светил»
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Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Большом иркутском планетарий, который находится в школе №19, 24 января проведут экспериментальный музыкально-визуальный вечер «Музыка двух светил» с участием коллектива «Доктор Джаз» и директора обсерватории ИГУ Сергеем Язевым.
Сергей Язев расскажет гостям о Луне и Солнце, а затем «Доктор Джаз» сыграет концерт, во время которого на куполе Большого иркутского планетария возникнут визуальные образы светил.
В конце вечера состоится премьера, пишет Сергей Язев
Напомним, Большой иркутский планетарий с диаметром купола 11 метров начал работать в школе №19 в конце января 2019 года. Изначально в планетарии были установлены восемь проекторов с разрешением 4К, что позволяет использовать так называемый симулятор звёздного неба – компьютерную программу, визуализирующую основные астрономические понятия и явления. С 2020 года планетарий начал принимать не только школьников, но и всех желающих. Сеансы проходят в каникулы каждый день, в учебный период – по воскресениям.
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