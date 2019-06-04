В Чехии покажут полнокупольный фильм «От Чиксулуба до Тунгуски»

Брно, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Чехии 5 июня покажут первый российско-мексиканский полнокупольный научно-популярный фильм «От Чиксулуба до Тунгуски». Об этом сообщает пресс-служба иркутского планетария.

Этот фильм – совместный проект мексиканской компании Planetarios Digitales и иркутского планетария. Картина посвящена проблеме астероидной опасности. Кроме того, задача фильма – познакомить зрителей Западного полушария с Сибирским регионом, озером Байкал и научным потенциалом Сибири, а зрителей России и русскоговорящих стран – с Мексикой.

Представлять фильм на фестивале будет его сопродюссер – исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Фестиваль полнокупольных программ в Брно проводится с 2015 года. Первые два года он имел статус центральноевропейского, а начиная с 2017 года, стал международным при поддержке Международного общества планетариев.

Съёмки фильма «От Чиксулуба до Тунгуски» проходили в мае 2017 года на Байкале, в том числе на полигонах Института Солнечно-Земной Физики, во второй половине 2017 года на полуострове Юкатан. Картина впервые была представлена публике 22 сентября 2018 года на Байкальском международном кинофестивале «Человек и Природа» в Иркутске, премьера в Мексике состоялась 29 октября 2018 года.