В День защиты детей иркутский планетарий предлагает посетителям насышенную программу

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В День защиты детей, 1 июня, в иркутском планетарии состоятся семь сеансов в звездном зале. Также жителей и гостей областного центра приглашают на выставку «Sputnik – значит первый» в музее «Ноосфера».

Так, в 10:30 и 13:30 покажут «Полярис», в 12:00 – «Жизнь деревьев». В 15:00 и 18:00 зрителей ждет фильм «Земля – Вселенная». В 16:30 покажут «Два стёклышка», а в

19:30 – «Чёрные дыры».

Как сообщает пресс-служба планетария, обязательная составляющая каждого сеанса – лекция-экскурсия по звездному небу над Иркутском. После экскурсии лектор отвечает на вопросы зрителей.

СПРАВКА:

Цена билета на сеансы в иркутском планетарии – 200 рублей для всех категорий зрителей. Приобрести билеты можно на сайте планетария или в кассе. Кстати, отмечается, что в дни школьных каникул лучше это делать заранее.

Стоимость билета на выставку – 100 рублей, дети дошкольного возраста – бесплатно.