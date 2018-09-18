В Госдуме проведут конференцию по технологиям рекультивации отходов БЦБК

Байкальск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме на площадке комитета по природным ресурсам проведут научно-практическую конференцию, где ученые смогут презентовать свои предложения по решению проблемы рекультивации отходов Байкальского ЦБК. Об этом сообщает пресс-служба парламентария Николая Николаева.

В Иркутске 18 сентября на общественных слушаниях, посвящённых текущему состоянию решения этой проблемы, общественники предложили провести научно-практическую конференцию, на которой научное сообщество сможет представить свои идеи и технологии.

Такую инициативу поддержал комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

– Мы эту идею поддерживаем и проведём конференцию на площадке нашего комитета. Пора ученым и общественности принимать активное участие во всех этапах реализации этого важного для всей страны проекта, – отметил Николай Николаев.

Ранее он уже предложил прекратить экспериментировать и вернуть решение проблемы с очищением берегов Байкала на федеральный уровнь, потому что сама Иркутская область с этим не справляется, а к вопросу подключить общественный контроль и научное сообщество. Эта позиция была озвучена и на общественных слушаниях.

Кроме того, в рамках депутатского запроса Николая Николаева, Счетная палата начала проверку эффективности использования денежных средств, выделенных для рекультивации отходов Байкальского ЦБК. Отчёт будет представлен в ноябре 2018 года.