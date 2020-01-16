В ИГУ на федеральные гранты создадут три новые лаборатории

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования РФ поддержало три проекта Иркутского государственного университета по созданию новых лабораторий. Финансирование на 2020 год составляет более 87 миллионов рублей. Срок реализации проектов – до 2024 года, сообщает пресс-служба вуза.

Грантами подержаны многокомпонентные исследования Вселенной в крупномасштабных экспериментах TAIGA и Baikal-GVD, проект «Биотехнологический потенциал Байкала – создание прорывных технологий и продуктов на основе генетических ресурсов уникальных эндемиков озера» и квантовохимические исследования в области химии ацетилена.

– Важен не только объем выделенных ресурсов, хотя, образно выражаясь, в университете будет выполняться ещё три «мегагранта» и это, безусловно, очень важная и нужная поддержка. Едва ли не важнее признание перспективности и высокого уровня исследований научных коллективов университета, потенциала ИГУ выступать на равных с ведущими мировыми научными центрами и перспектив создания на Байкале значимого центра мировой науки, – говорит проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Реализация проектов предполагает создание в университете трех новых лабораторий, в которых не менее половины научных сотрудников составят молодые учёные. Кроме того, результатами освоения грантов должны стать диссертации на соискание ученой степени, патенты по приоритетным направлениям научно-технологического развития России и публикация статей в авторитетных научных изданиях.

Конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научными лабораториями вузов, прошел в два этапа.

Первый: экспертиза заявок в Российской академии наук – по его итогам пять из семи поданных заявок от ИГУ получили положительную экспертную оценку. Второй: определение приоритетных для поддержки проектов.

Проведенный конкурс Министерства науки и высшего образования Российской Федерации является одной из крупнейших форм поддержки научных проектов, сопоставимых по масштабу поддержки с мегагрантами правительства России.