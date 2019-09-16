В ИГУ на исследования молодым учёным по результатам конкурса грантов выделят больше 1 миллиона рублей

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В ИГУ подвели итоги очередного конкурса научно-исследовательских работ, по результатам которых молодым учёным выделят гранты. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Поддержка исследований молодых ученых Иркутского государственного университета – одна из важнейших задач, стоящих перед руководством вуза. Одной из таких мер являются гранты.

– Конкурс грантов ИГУ является традиционной формой поддержки магистрантов, аспирантов и молодых ученых университета. Это инструмент для того, чтобы молодые ученые смогли съездить на стажировки, в командировки, получить финансовую поддержку для реализации своих исследований. Конкурс грантов является, безусловно, очень важным и значимым инструментом поддержки развития науки в ИГУ, – отметил проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Каждый проект, представленный участниками, прошел квалифицированную трехуровневую экспертизу. Критериями, по которым оценивались работы, выступали научная новизна и оригинальность, возможность практического применения результатов в прикладных областях и учебном процессе, наличие достаточного задела по проекту, а это, в том числе, статьи в рецензируемых научных журналах индексируемых базами данных Web of Science, Scopus и из перечня ВАК РФ.

– По сравнению с 2018 годом можно отметить стабильно высокий конкурс заявок по направлениям «Науки о земле (геология и география)», «Юридические науки» и «Педагогика». Анализируя решения экспертной комиссии, можно обратить внимание на рост качества заявок как по естественно-научным, так и по гуманитарным направлениям, – сказал начальник научно-исследовательской части ИГУ Константин Иванов.

Отметим, что четверо победителей конкурса 2019 года уже получали гранты ИГУ в прошлом году и успешно по ним отчитались.

– В прошлом году мне посчастливилось выиграть грант поддержки молодых ученых ИГУ. Средства данного гранта я потратила на научную стажировку в исторический архив Европейского союза, находящийся в Италии, во Флоренции (об этом на сайте ИГУ сообщалось в декабре 2018 года). Там мне удалось собрать обширный пласт информации по моей исследовательской работе, поработать с данными архива. В настоящий момент, после обработки данных источников готовится научная статья, – сказала аспирант исторического факультета ИГУ Надежда Уткина.

В этом году общая сумма грантовой поддержки составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Таким образом, на проведение исследований 24 победителя (по 11 направлениям) получат гранты в размере 50 тысяч рублей.

Между тем, во второй половине осени в ИГУ планируется проведение ещё одного мероприятия, направленного на поддержку научно-исследовательской деятельности молодых ученых университета – конкурс на лучшую научную статью. Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.